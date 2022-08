Drømmescoring da Strømsgodset kjørte over Jerv: – Lekestue på Marienlyst

(Strømsgodset – Jerv 6–0) Johan Hove (21) hadde ikke scoret siden mai. Hjemme mot Jerv fikk han slutt på måltørken på lekkert vis, i en kamp hvor Strømsgodset til slutt utklasset bortelaget.

21. aug. 2022 19:51 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Johan Hove har vist seg som en svært målfarlig midtbanespiller de siste sesongene. I 2020 ble det ti mål i Eliteserien, mens det ble seks scoringer i 2021. I mai herjet Hove regelrett i Eliteserien, i en måned hvor Strømsgodset tok 14 av 18 mulige poeng. Hove sto selv for seks scoringer og to målgivende pasninger, men så har målpoengene stoppet helt opp for Hove.

Søndag gikk det endelig veien igjen for Hove, som scoret Strømsgodsets første mål i storseieren hjemme mot Jerv. Og det var et mål av det lekre slaget:

Jerv-keeper Øystein Øvretveit - som frem til det hadde spilt en strålende kamp - spilte et utspill rett til Hove. Fra 40 meters hold la Hove ballen til rette, før han klinket til. Med Øvretveit ute på 15 meter, seilte ballen over keeperen og inn i det tomme buret.

– Jeg har tenkt på det en stund nå, så det var deilig å få den, sa Hove til Discovery+ i pausen.

1–0: Johan Hove jubler etter kampens første scoring.

På spørsmål om hva han tenkte da muligheten bød seg, svarte Hove:

– Jeg tenkte ikke så mye. Det var lav sol, så jeg så ikke en dritt. Jeg vet ikke helt hvor keeperen var, så jeg bare skjøt. Heldigvis gikk det, sa Hove.

I Fotball Direkte-studioet til Discovery+ var fotballekspert Christian Gauseth klar på at det var «en svær keepertabbe» fra Øvretveit, og at keeperen var direkte skyld i baklengsmålet. Kollega Jonas Grønner var mer opptatt av å skryte av Hoves prestasjon.

– Han slår den så lavt og hardt fra distanse. Det ser veldig enkelt ut, men prøv å gjøre det der med en keeper som stresser tilbake mot streken. Jeg har prøvd på det der én million ganger, men jeg har ikke vært i nærheten, sa Grønner.

4–0: Tobias Fjeld Gulliksen scoret to mål i søndagens kamp.

Strømsgodset hadde en rekke sjanser til å score flere mål i den første omgangen, men slet med effektiviteten. Samtidig var også Jerv nære på ved flere anledninger. I den andre omgangen fikk Godset strammet opp bakover, samtidig som de økte effektiviteten betydelig.

På i underkant av fem minutter, fra kampuret viste 57:35 til 62:14 kom det intet mindre enn tre scoringer. Ipalibo Jack scoret først etter hjørnespark, før sammen mann serverte Fred Friday noen minutter senere. Og så var det igjen Jack som hadde den målgivende pasningen da han spilte fri Tobias Fjeld Gulliksen før 4–0-målet.

– Det har blitt lekestue på Marienlyst, sa Discoverys kommentator Petter Bø Tosterud etter 4–0-scoringen.

– Det er bare å feste sikkerhetsbeltet når Godset fosser frem på den måten, sa han videre.

TO MÅL: Fred Friday (nærmest kamera) scoret også to mål.

For enda var det ikke helt over. Et kvarter før slutt fikk Fjeld Gulliksen ballen ute på venstresiden. Kantspilleren dro seg inn i banen og skjøt fra 20 meter. Øvretveit så ut til å ha kontroll på skuddet, men feilberegnet. Fjeld Gulliksen kunne dermed juble for sine to første mål for sesongen, og like før slutt fastsatte Fred Friday sluttresultatet til 6–0 etter et pent langskudd.

Strømsgodset, som tapte de to første hjemmekampene i sesongen, har nå seks seirer og to uavgjorte på de siste åtte hjemmekampene og er kun to poeng bak Vålerenga på femteplass. Jerv har stadig fem poeng opp til Sarpsborg 08 og en bortestatistikk som blir stadig styggere: Én uavgjort, åtte tap og en målforskjell på −23 (5–28).