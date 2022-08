Medier: Manchester United i ferd med å miste tålmodigheten med Ronaldo

The Times og Sky Sports rapporterer at Manchester United skal være misfornøyde med stjernespilleren Cristiano Ronaldo (37).

STYGG SMELL: Manchester United og Cristiano Ronaldo tapte 0–4 borte for Brentford lørdag.

Ifølge pålitelige The Times avlyste Manchester United-manager Erik ten Hag spillernes fridag søndag etter 0-4-ydmykelsen mot Brentford.

Avisen skriver også at Manchester United-spillerne og støtteapparatet mister tålmodigheten med stjernespilleren Cristiano Ronaldo.

«Erik ten Hags trenerstab, og spillere i Manchester United-troppen, blir stadig mer frustrerte over oppførselen til Cristiano Ronaldo ettersom fremtiden hans truer med å kaste klubben enda lenger ut i krise».

Sky Sports melder at Manchester United vurderer å terminere kontrakten til Ronaldo.

The Times viser til lukkede kilder som beskriver Ronaldos humør som konstant dårlig. Etter tapet mot Brentford har flere engelske medier gjort et poeng ut av at Ronaldo ikke virket særlig interessert i å prate med ten Hag eller assistenten Steve McClaren på vei av banen. McClaren så ut til å ønske at Ronaldo skulle gå bort og takke fansen for støtten.

37-åringen skal angivelig ha ønsket seg bort fra United i sommer, men kom inn i første serierunde (tap 1–2 mot Brighton) og fikk sjansen fra start lørdag uten å imponere. Han har et år igjen av kontrakten.

Nylig sa ten Hag at Ronaldo ikke er for salg. Samtidig er interessen blant andre klubber lunken, ifølge The Times. Tidligere i sommer gikk ten Hag ut og kalte Ronaldos oppførsel for uakseptabel. Ronaldo og flere andre United-spillere forlot Old Trafford før treningskampen mot Rayo Vallecano var ferdigspilt.

Sist sommer hentet Manchester United portugiseren fra Juventus. Han ble klubbens toppscorer med 18 mål. Rødtrøyene hadde en skuffende sesong og ble nummer seks.

Ten Hag sa lørdag at klubben trenger nye spillere – særlig offensivt – før overgangsvinduet stenger 1. september. Åtte spillere har forlatt klubben i sommer, mens Christian Eriksen, Lisandro Martínez og Tyrell Malacia er de eneste som har kommet inn.