Storkamp stoppet: Marseille-spillerne nektet å spille videre

(Lyon – Marseille 0–0, kampen er stanset) For andre gang denne sesongen er en Marseille-kamp stanset etter at Dimitri Payet (34) ble truffet av en flaske som ble kastet inn på banen.

21. nov. 2021 21:35 Sist oppdatert 12 minutter siden

forrige









fullskjerm neste TRUFFET AV FLASKE: Dimitri Payet. 1 av 4 Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Fire minutter ut i kampen mellom Lyon og Marseille ble Marseille-spiller Dimitri Payet truffet av en flaske som ble kastet inn på banen fra en Lyon-supporter.

Payet skulle ta et hjørnespark da han ble truffet av flasken i hodet, og tok telling etter å ha blitt truffet av flasken.

Det fører til at kampen, som startet 20.45, nå er stanset.

RMC Sport skriver at ifølge Amazon, som sender kampen i Frankrike, så skal Payet være i sjokk etter hendelsen. De skriver videre at dommer Ruddy Buquet ikke ønsker at kampen skal fortsette.

Supporteren som kastet flasken inn på banen skal allerede være identifisert og bortvist fra arenaen, ifølge Amazon.

Snaut to timer etter at kampen først ble stoppet, skriver Marseille på Twitter at kampen ikke vil fortsette. Rundt klokken ti norsk tid ble det sagt at kampen ville fortsette, men Marseille-spillerne skal ha nektet å fortsette kampen, skriver NTB.

STANSET: Kampen er for øyeblikket satt på vent.

Tidligere Marseille-trener André Villas Boas tok til Instagram etter hendelsen.

– Hvor mange ganger? Bare skandaløst, skriver han.

Søndagens kamp spilles uten bortesupportere, i frykt for opptøyer. Det etter at det ble klinsj mellom Angers- og Marseille-supporterne tidligere i høst, som endte med at supportere fra begge lag tok seg ut på banen.

Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke med hendelser i fransk fotball de siste årene. I august ble to Marseille-kamper stanset på grunn av lignende hendelser. Mot Montpellier ble to Montpellier-fans arrestert etter at objekter ble kastet mot Marseille-spillere mot slutten av kampen. Den gang ble Marseille-spiller Valentin Rongier truffet av en flaske like etter den avgjørende 3–2-scoringen til Marseille etter 79 minutter. Da nye objekter ble kastet inn på banen etter 89 minutter, ble kampen stanset i ti minutter, før den ble fullført.

Borte mot Nice kort tid etter ble Payet truffet av en flaske som ble kastet inn på banen, også det i forbindelse med et hjørnespark. Payet kastet flasken opp igjen på tribunen, og situasjonen eskalerte da raskt. Flere Nice-fans kom løpende inn på banen og kampen ble stanset i halvannen time. Kampen ble etter hvert startet igjen, men uten Marseille-spillerne.

Nice ble først tildelt seieren, men kampen ble senere flyttet til 27. oktober og Nice fikk ett minuspoeng for hendelsen.