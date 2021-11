Foreldrene testet positivt før Ola Solbakkens landslagsdebut

ULLEVAAL STADION (VG) Ola Solbakken (23) er aktuell for en startplass mot Nederland etter en «magisk» debut mot Latvia. Samtidig er pappa Brynjar Solbakken (52) og mamma Guri Selvaag (51) syke med covid-19.

NY KOMET: Ola Solbakken på vei inn på Ullevaal stadion søndag ettermiddag.

14. nov. 2021 20:17 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Vi skulle til Oslo for å se kampen, men vi måtte bli hjemme. Både jeg og fruen testet positivt for covid-19 på fredag, forteller Brynjar Solbakken til VG.

Foreldrene kunne dermed ikke følge sønnens første opptreden for Norge på et fullsatt Ullevaal stadion. Pappa Solbakken opplyser at den ferske landslagsspilleren tok beskjeden med fatning, men at sykdommen er «kjedelig». Heldigvis går det etter forholdene bra med Solbakkens foreldre.

De fulgte kampen mot Latvia på TV i Melhus i Trøndelag. 23 år gamle Solbakken fikk sjansen etter flere ekstreme prestasjoner for Bodø/Glimt den siste tiden, blant annet mot Roma.

«Hvorfor i helvete er et talent som han her, og ikke i en klubb som aspirerer til å vinne Champions League?»

Det skrev den italienske avisen Corriere dello Sport etter Solbakkens tredje mål på to kamper mot Roma sist uke.

– Vi rekker nesten ikke å lande før det kommer nye oppturer. Det er fantastisk. Vi er veldig stolte av Ola. Det var magisk å se han debutere for Norge. Jeg syns han gjorde det veldig bra, forteller pappa Brynjar.

FØRSTE FOR NORGE: Her er Ola Solbakken i aksjon på A-landslaget for første gang under lørdagens kamp mot Latvia på Ullevaal.

Kan starte mot Nederland

Landslagssjef Ståle Solbakken (53) var også fornøyd med 23-åringens debut. Kantspilleren fikk totalt 16 minutter på banen.

– Han så kvikk ut da han kom inn, sier Norges sjef.

Prestasjonen kan ha vært nok til å ha overbevist om at den venstrebeinte høyrekanten bør starte skjebnekampen mot Nederland tirsdag kveld.

– Han er aktuell for både innhopp og start. Det er noe vi vil se videre på. Men han gjorde det vi håpet han skulle da han kom inn, forteller Ståle Solbakken til VG.

Landslagssjefen opplyser at han har bestemt seg for åtte-ni spillere av de 11 som skal starte på De Kuip i Rotterdam.

Tror på seier

Brynjar Solbakken tror at sønnens ferdigheter kan passe uavhengig av kampbilde.

– Det hadde vært helt fantastisk hvis han startet mot Nederland. Kampbilder mot lag som står høyt passer Ola og farten hans bra. Men han er blitt bedre i relasjonsspillet også, så det spiller ikke så stor rolle, tenker jeg.

– Hva gjør at Ola klarer å prestere stabilt på et skyhøyt nivå?

– Han er i flyten. Han fortsetter fra der han har vært i Glimt-kampene. Han har ikke sluppet seg nedpå eller latt seg forstyrre av utenforstående ting. Han er en veldig jordnær gutt. Det virker som det har tatt av de siste månedene, men det er tillit fra Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt over tid som gjør at han blomstrer.

– Hvordan vurderer du Norges muligheter for å gå til VM?

– Jeg har god tro på seier mot Nederland. Og da kan det jo være målforskjell mot Tyrkia som avgjør hvem som får førsteplassen.