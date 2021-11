Sørkoreansk jakt på Lehne Olsen – får ny kontrakt av Lillestrøm

Mot Nederland løp Thomas Lehne Olsen (30) inn til sin landslagsdebut. Det kan bli mer internasjonal fotball for Lillestrøms suverene toppscorer neste år.

FRA MOELV TIL DE KUIP: Thomas Lehne Olsen ble første Lillestrøm-spiller på det norske landslaget på syv år da Ståle Solbakken (til høyre) sendte ham inn i det 87. minutt i 0–2-tapet mot Nederland.

Etter det VG erfarer har en sørkoreansk klubb vist konkret interesse for LSK-kapteinen med råsterke 22 seriemål, samtidig som Lillestrøm har startet med å prøve å forlenge avtalen hans. Hans nåværende kontrakt – signert bare uker etter nedrykket i 2019 – går ut etter neste sesong.

– Vi er i god og konkret dialog. Vi prater om hva som skal til for at Thomas signerer ny kontrakt. Da prater vi om ulike scenarioer på antall år og innhold. Vi har god dialog med både Thomas og Tore Pedersen, agenten hans, opplyser Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin.

LSK-sjefen bekrefter at Lehne Olsens sesong, som blir enda mer «merittert» gjennom en landskamp i statistikkene, har ført til interesse.

– Jeg kan bekrefte at det er fra både i Europa og andre kontinenter, som Asia, sier Mesfin på VGs spørsmål om en sørkoreansk klubb relativt nylig har vært på banen.

– Snakker vi bud?

– Ja, vi snakker bud. Men mye kommer gjennom annenhånds. Ikke direkte fra klubb.

– Hvordan ser LSK på situasjonen hans? Selv om dere vil beholde ham, ser dere at han kanskje fortjener en sjanse ute?

– Begge deler. Vi ønsker sterkt å beholde Thomas. Han er blitt en kontinuitetsbærer. Han har levert solid i mange år med ti mål i snitt. Nå har han 22 og fått den forløsende sesongen. Gjennom å bli med etter nedrykket, gjennom tilstedeværelsen som kaptein, gjennom alt det han gjør på og utenfor banen, er han en veldig viktig spiller for LSK, mener Simon Mesfin.

– Så har vi forståelse for at det kan hende det kommer et eventyr. Som han ønsker å gå på. Det har vært flere tilbydere på ham det siste året. I sommer og underveis, fortsetter Mesfin.

– Dere kunne ha solgt ham?

– Ja, vi kunne ha solgt ham, men jeg opplever Thomas som fornuftig for hva som skal til. Jeg opplever at det skal veldig mye til for at han skal gå fra LSK. Derfor setter vi veldig pris på ham. Det ønsker vi også å vise, og derfor snakker vi med ham om ny kontrakt, sier Lillestrøms sportssjef.

I september erklærte Thomas Lehne Olsen selv overfor Romerikes Blad at det blir enten utlandet eller LSK i fortsettelsen.

Til VG sier den 30-årige tobarnsfaren følgende om fremtidsvurderingen:

– Det har vært en del interesse og blitt mer og mer. Som jeg har sagt hele tiden: Jeg holder alle muligheter åpne. Jeg har ut neste år her, og det er ingenting jeg stresser med. Det må komme en sum LSK er fornøyde med, og en pakke jeg er fornøyd med. Der har vi en veldig god dialog. Jeg kan like så godt skrive en ny treårs her som jeg kan gå ut, sier Thomas Lehne Olsen.

Tirsdag ble han Lillestrøms første landslagsspiller siden Stian Ringstad fikk et kort innhopp mot Frankrike i mai 2014. Søndag er han med Lillestrøm til Bodø for bortekamp i Eliteserien mot serieleder Glimt.