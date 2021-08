Sjekk seiersgliset: Nå tar Rosenborg innpå Molde

Anders Konradsen aner ikke om han spiller for RBK i 2022. Men 31-åringens ansikt tyder på at han vil bruke denne høsten på å ta igjen Molde.

Full jubel: Anders Konradsen og Noah Holm etter at 31-årige Konradsen har gjort RBKs andre mål.

15. aug. 2021 19:52 Sist oppdatert 31 minutter siden

Mjøndalen - RBK 1–2: Det startet treigt. RBK hadde nok også litt flaks totalt sett. Men da en sideback tok ansvar etter halvtimen, våknet også en ringrev på utgående kontrakt.

Dermed står Rosenborg med ni strake seiere. Dermed tok RBK inn tre poeng på serieleder Molde. Og dermed kan RBK reise til Frankrike, enda litt sterkere i troen på å skape et nytt, stort Europa-øyeblikk.

Satte 1–0. Erlend Dahl Reitan, etter først å ha skutt i stolpen.

Strålende utgangspunkt

Åtte seiere på rad. 36 mål på de samme kampene. Dino Islamovic med mål i syv av de åtte. Emil Konradsen Ceïde på høyoktan. Og tre nye spillere inn.

Ok, noen av kampene hadde vært mot ujevn motstand, 3. divisjonsgutta i Orkla og Melhus får ha oss unnskyldt.

Men det er liten tvil om at RBK-gjengen søndag dro til Buskerud med selvtillit, etter å ha fulgt opp en blytung juni med en sprudlende juli.

Hoffs lange pasning

I starten av kampen mot Mjøndalen så det også ut til at selvtilliten levde i beste velgående:

Etter seks minutter fosset Emil Konradsen Ceïde fram på venstresiden. Ceïde serverte Vebjørn Hoff, som uselvisk spilte Dino Islamovic for det Hoff trodde var blankt mål.

Pasningen var imidlertid for lang, og drømmestarten dermed avlyst.

30: RBK presses bakpå

Om det var den mentale nedturen etter missen eller beina til Mjøndalen-spillere i poengnød som endret kampbildet, må RBK-erne selv svare for.

Men de neste 25 minuttene ble Rosenborg ordentlig kjørt ute på kunstgresset.

Etter 12 minutter hadde Åge Hareides menn ordentlig flaks, da Albin Sporrongs heading, fritt fra seks meter, gikk utenfor i stedet for i garnet.

Hjemmelaget fortsatte å styre, og produserte flere fine muligheter. RBK-keeper Andre Hansen viste for eksempel stor rutine da han leste skuddet til Martin Ovenstad.

Da var det spilt en halvtime i Mjøndalen.

Og én setning var skrevet med litt større bokstaver enn de andre, i Adresseavisens notater:

Nå presses RBK bakpå!

Så snudde alt

Ett lite minutt etterpå skjedde imidlertid noe som ikke har hendt for ofte i Rosenborgs bortekamper de siste to-tre årene:

At RBK, mot spillets gang, kunne juble for scoring.

Innlegget til "assist-kung" Adam Andersson var strøkent, innløpet til back-kollega Erlend Dahl Reitan det samme. Ballen i stolpen, returen i mål - og et aldri så lite gjensyn med årene hvor backene Mikael Lustig og Mikael Dorsin serverte hverandre foran mål.

Med litt flaks kunne RBK også gått i garderoben med tomålsledelse, da Islamovic fikk skyte fritt fra 12 meter rett før halv tid. Men svensken maktet ikke å gjøre som han har hatt for vane i det siste, og avslutningen ble avverget.

Konradsens scoring

Litt flaks kan uansett være det som står igjen når oppgjøret skal summeres opp.

Litt flaks med RBK-øyne.

Altså, de første ti minuttene etter pause var det full kontroll. Alle trodde også at det ville gå mot tre kontrollerte poeng da Anders Konradsen dukket opp etter en corner etter 58 minutter:

Pang i nota! 0–2, og full jubel fra 31-åringen som kun har noen måneder igjen av kontrakten.

Egen tverrligger

Men så er det noe med RBK og punktering av kamper. For da Holmar Örn Eyjolfsson tapte en duell mot Benjamin Stokke etter 66 minutter, og det plutselig sto 1–2, virket RBK-spillerne pregede igjen.

Even Hovland, for eksempel, tenkte nok sitt da han dundret et innlegg i egen tverrligger (!) seks minutter senere, i minuttene hvor hjemmelaget som verst pepret innlegg foran RBK-målet.

Hovland fulgte imidlertid opp med å avverge et innlegg fra Lars Olden Larsen godt på overtid, og da maktet ikke hjemmelaget mer.

Med tre bortepoeng, på vei inn i garderoben, kunne spillerne høre at Viking hadde snudd mot Molde. Fra 0–2 til 3–2.

Dette betyr at Moldes ledelse kan krympe til fem poeng, når RBK har spilt sin hengekamp.

Med andre ord: Høstjakta er i gang på Lerkendal.