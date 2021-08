De briljerte i norsk brakseier. Det Hauge gjorde etterpå, forbløffet treneren.

Erling Braut Haaland (21) og Jens Petter Hauge (21) storspilte da Norge vant 12–0 over Honduras i U20-VM i 2019. Lørdag møtes landslagskompisene i Bundesliga.

Erling Braut Haaland gratuleres av Jens Petter Hauge etter å ha satt inn 1–0 mot Honduras i 2019.

Erling Braut Haaland plukket bokstavelig opp nedfallsfrukten fra Jens Petter Hauge. Ballen traff sistnevnte i ryggen, landet på gresset og etter tre berøringer fra Haaland lå den i nettet. På resultattavlen i polske Lublin denne maidagen i 2019 sto det nå 12–0. Scoringen var Haalands niende. Hauge var nest sist på ballen fire ganger.

– Som den kampen illustrerte, var forholdet deres på banen ganske godt. Jens Petter er glad i å sette opp andre i scoringssituasjoner. Erling er glad i å ekspedere ballen i mål. At de er skrudd sammen sånn som spillertyper, gjør det naturlig at de finner tonen på banen.

Det sier G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen. Han fulgte med fra sidelinjen da Norge smadret Honduras i U20-VM for to år siden. I to år spilte Haaland og Hauge sammen under hans vinger. Lørdag kan det hende at begge de to tidligere elevene er på banen i bundesligakampen mellom Borussia Dortmund og Eintracht Frankfurt.

I 2019 hadde Haaland allerede fått sitt gjennombrudd. Etter å ha briljert for Molde, ble han i 2019 hentet til Salzburg. Hauge var ikke kommet like langt. Han var stort sett innbytter for Bodø/Glimt.

– Det var veldig sjelden at han startet for landslaget. Han startet mot Honduras, men Jens Petter kjente nok at han var veldig nær, men også et stykke unna, både i klubb og på landslaget, sier Paco.

Pål Arne «Paco» Johansen slår ut med armene mens Erling Braut Haaland sitter på gresset.

– Vanskelig å holde tårene tilbake

U20-VM ble en katalysator for Hauge, mener Paco. Talentet kjente at han hadde potensial, men måtte få det ut. En gnist ble tent.

– Det han gjorde de neste 365 dagene etter at vi kom hjem fra VM, er noe av det mest imponerende stykke arbeid jeg har sett av en ung norsk fotballspiller noen gang, sier G19-landslagstreneren.

– Da trente han det lille ekstra hver dag og tok grep når det kom til livsstil. Han gjorde alt det som skulle til for å bli en internasjonal fotballspiller i toppklasse. Han fikk betalt da Eliteserien endelig kom i gang i fjor. Da så alle at her hadde det skjedd noe, minnes han.

Det resulterte i en overgang til italienske Milan. Å se Hauge ta nye steg i karrieren, har vært følelsesladet for G19-landslagstreneren.

– Da var det vanskelig å holde tårene tilbake, fordi jeg vet hvor mye det betyr for ham. Det var veldig rørende å se nivået han hadde inne, at han fikk muligheten til å komme seg ut og at han debuterte for A-landslaget. Han fikk betalt for jobben han hadde gjort.

Skjær i sjøen

Etter en god start i Milan, ble det så lite spilletid. Hans tidligere trener tror én av årsakene til det, er at Hauge gikk rett fra sesong i Norge til en ny sesong i Italia. Det er krevende, påpeker han.

– Jeg møtte Jens Petter i testkø i Bodø før kampen mellom Glimt og Legia Warszawa. Da hadde han endelig fått litt ferie etter én og en halv sesong. Det var godt for ham, sier Paco og fortsetter:

– Jeg tror han kan trives godt i Frankfurt og Tyskland. Det er ikke så ulikt det norske. Jeg tror han kan passe bra inn der, både sosialt og fotballmessig. Jeg har veldig tro på ham, slår 44-åringen fast.

Jens Petter Hauge ble denne uken klar for Eintracht Frankfurt.

Norsk historie

Eivind Bisgaard Sundet tror også Hauge kan bli en suksess i Bundesliga. Sundet kommenterer tysk fotball for V Sport.

– Den nye tyske fotballen er hurtig og mer basert på at lagene ønsker å angripe enn å forsvare seg. Det blir ofte åpne kamper. Der kan ferdighetene til Hauge passe godt inn, mener kommentatoren.

– Det som er litt skummelt, er at det er en klubb som er litt i forandring nå. Den sportslige ledelsen er ny, treneren er byttet ut, og det er tøff kamp om særlig den venstre flanken på laget.

Sundet omtaler Frankfurt som en fotballby. Før Hauges ankomst er det fire nordmenn som har ikledd seg den svarte og røde drakten.

– Jørn Andersen ble den første utenlandske toppscoreren i Bundesliga. I tillegg har Jan Åge Fjørtoft en spesiell status der. Jeg tror det er ganske kult å komme dit som nordmann.

Kampen mellom Borussia Dortmund og Eintracht Frankfurt spilles lørdag kveld kl. 18:30. Den vises på Viasport 1 og Viaplay.