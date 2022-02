Athletic Bilbao sendte Real Madrid ut av cupen: Nærmer seg første cupseier på 38 år

(Athletic Bilbao – Real Madrid 1–0, Real Sociedad – Real Betis 0–4) Athletic Bilbao har i tur og orden sendt ut Barcelona og Real Madrid av Copa del Rey. Nå øyner det tradisjonsrike laget en ny cuptittel.

3. feb. 2022 23:30 Sist oppdatert nå nettopp

Athletic Bilbao og Real Madrid er begge blant de mestvinnende lagene i Copa del Reys historie, med henholdsvis 23 og 19 cuptriumfer i løpet av turneringens 119 år gamle historie. Kun Barcelona (31) har vunnet cupen flere ganger enn de to lagene.

Nå er det kun Athletic Bilbao som er igjen i turneringen. Den baskiske klubben slo Barcelona ut i åttedelsfinalen etter ekstraomganger og torsdag slo de Real Madrid ut i kvartfinalen.

Det sørget Alex Berenguer for – etter et utsøkt skudd fra 15 meter i kampens 89. minutt. Real Madrid slet stort med å komme seg til sjanser gjennom hele kampen, og

Dermed er også laget et skritt nærmere å få en slutt på seierstørken i Copa del Rey. Athletic vant Copa del Rey sist i 1984, og siden har det blitt seks finaletap. Begge de to siste sesongers finale har endt med tap for Bilbao-klubben.

Nå er de igjen klare for semifinale.

Alexander Sørloth og hans Real Sociedad ble regelrett overkjørt hjemme mot Real Betis.

Nordmannen startet kampen på benken og ble byttet inn drøye kvarteret før slutt. Da sto det allerede 3–0 til Real Betis. Tidligere Real Sociedad-spiller Juanmi scoret både det første og det andre målet for gjestene.

Alexander Isak hadde en gyllen mulighet til å sette inn 1–1 rett etter pause, men på ubegripelig vis misset han fra fem meters hold. Det var ikke bare en svak avslutning fra svensken – det var også en vanvittig redning fra Real Betis-keeper Rui Silva.

Like etter Isak-bommen scoret Juanmi 0-2-målet, og da gikk lufta ut av hjemmelaget. Willian José – på lån til Real Betis fra nettopp Real Sociedad – satte inn 3–0 fra straffemerket syv minutter før full tid, før Aitor Ruibal fullbyrdet ydmykelsen og satte inn den fjerde scoringen til Betis få minutter før slutt.

I tillegg til Real Betis og Athletic Bilbao, tok Valencia og Rayo Vallecano seg til semifinalene onsdag.