Fotball Julian Faye Lund RBKs beste i smellen: Tenkte på tre ting før straffen Julian Faye Lund har spilt solid i de siste to kampene. Han innrømmer det var bittert at strafferedningen bare «holdt» i fire minutter. Har vært solid: Julian Faye Lund. 8 minutter siden KBK - RBK 1–0: - Det kunne fort ha kommet et baklengsmål i 2. omgang, også. Men det er bittert at det kom så kjapt. Med tanke på at vi var ti mann skulle vi gjerne ha holdt nullen til pause, og fått gå i garderoben og lagt en plan for 2. omgang på 0–0, sier Faye Lund. Venter på streken: Faye Lund redder straffen til Bendik Bye. Kanonkule Han var RBKs beste i kaoset i Kristiansund. I en kamp hvor RBK spilte med ti mann i 90 minutter, og hvor hjemmelaget kom til 17 cornere og 20 avslutninger mot mål. Og hvor altså én av avslutningene gikk inn, kanonkula fra Snorre Strand Nilsen etter fem minutters spill. Da hadde Faye Lund imidlertid allerede reddet et straffespark, etter den mye omtalte involveringen til Adam Andersson etter 17 sekunder.

Slik tenkte han

Byafossens egen Bendik Bye gjorde seg klar fra krittmerket, og skjøt hardt midt i mål.

Faye Lund valgte å stå rolig på streken - og reddet skuddet.

Etterpå forklarte mannen som nå har spilt solid i to kamper på rad hvordan han tenkte foran et fullt stadion for første gang på halvannet år.

– Å gjøre research er aldri feil, innleder Faye Lund - og forklarer at han hadde i bakhodet alle straffene han har sett av Bye på video.

– Det er også full stadion, noe jeg tror han merker. Jeg prøver også å «psyke han» litt ut på veien, fortsetter han.

– Så har han (Bye) ikke skutt midt i mål hver gang. Men noen ganger har han det. Og med tanke på alt, også at han neppe så for seg noen straffe så tidlig i kampen, så tror jeg han går for det han føler er «safe».

Som altså er hardt. Midt i mål.

Og der var Faye Lund.

Hansen skadet

Keeperen har spilt solid som vikar for André Hansen.

Nå er det landslagspause, og Hansen ville ha stått for Norge om det ikke var for kneskaden han pådro seg mot Mjøndalen. Det er imidlertid for tidlig å si når Hansen er tilbake.

Og i hans fravær fikk Faye Lund en meget travel kveld i Kristiansund. Uten at han selv vil dvele for mye ved akkurat dét.

– Vi spiller med ti mann i 90 minutter. Det gjør at jeg ikke synes vi skal henge oss for mye opp i det som skjedde i kveld. Det blir voldsomt med løping for utespillerne våre. Når alt kommer til alt, så synes jeg vi løser det ganske greit, mener han.