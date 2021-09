RBKs stjerneskudd: – Endelig kommer mamma

Noah Holm og RBK har los på seriegull. Men nå ser han aller mest frem til helgas familiebesøk.

Det er tre år siden sist Noah Holm hadde et familiemedlem som så han spille fra tribuneplass. I helga kommer hans mor til Lerkendal.

LERKENDAL: – Det er første gang på tre år jeg har et familiemedlem til stede på en kamp.

Søndag får Noah Holm besøk av sin mor Tenna Holm. Hun skal se kampen mellom RBK og Mjøndalen fra tribuneplass på Lerkendal.

– Dette har vært planlagt helt siden jeg kom til Trondheim. Endelig kommer mamma opp. Det er det jeg ser aller mest frem til nå, sier RBK-spissen.

Foreldrene bor i Danmark. Hans far er tidligere eliteserieprofil David Nielsen.

– Jeg har fortsatt en del ting hjemme hos dem, så hun skal ta med en del opp hit og hjelpe meg med å finpusse leiligheten. Mamma blir her noen dager. Jeg tror alle trenger litt «Mother Love» innimellom.

Stor forandring

Det er knappe to måneder siden Holm ble RBK-spiller og debuterte for klubben. Totalt har han vært på banen i 740 minutter for RBK og det norske U21-landslaget siden overgangen. Frem til da hadde han kun spilt 133 minutter i 2021. Samtlige minutter for portugisiske Vitória Guimarães.

– Det er det man vil som fotballspiller. I starten kan det være tungt, men så blir man vant, sier Holm om den store forandringen.

– Jeg føler jeg er blitt dosert bra inn i det. I starten spilte jeg én omgang eller mindre. Det har ikke vært for stor belastning.

Åge Hareide og Noah Holm i diskusjon under fredagens treningsøkt på Lerkendal.

20-åringen sier han er glad for at han ikke spilte mange fulle kamper i starten av RBK-karrieren:

– Om man blir kastet for fullt inn i det med en gang, kan man få småskader og slikt. Men det har jeg unngått. Rammene og fasilitetene her er gode for å kunne restituere seg best mulig.

Holm er fornøyd med den første tiden i sort og hvitt:

– Det har vært som jeg hadde håpet på. Jeg har fått vist hva jeg kan med råskap, fart og styrke. Lagkameratene har hjulpet meg mye og lagt alt til rette for at jeg kan gi full gass. De har fått ut det beste av meg.

Hareide: – Risikofylt

RBK-sjef Åge Hareide sier Holm kjenner på belastningen, men at de har god kontroll på situasjonen.

– Noah jobber alltid hardt og tar ut mye i hver eneste kamp han spiller. Nå har vi heller ikke Dino (Islamovic) tilgjengelig på grunn av en skade, så Noah må spille mye. Jeg håper han er frisk til søndag.

Holm gikk av treningen tidligere enn de andre spillere fredag formiddag. Årsaken er ifølge Hareide de vil spare ham før søndagens kamp mot Mjøndalen.

– Det er risikofylt å gå fra å spille så lite til så mye. Fysikken til Noah hjelper ham. Vi har et bra apparat og god kontroll på belastningen til Holm og har vært nøye hele veien. Det gjelder også Emil (Konradsen Ceide) som har spilt mye den siste tiden.

Åge Hareide gliste da han fikk høre om Holms familiebesøk.

– Savner nok mammaen sin

Hareide gliser i det han hører at Holms mamma tar turen til Trondheim:

– Det blir stas og fint for Noah. Han er en ung gutt, så han savner nok mammaen sin.

Under kampen mot Mjøndalen skal 80-årsdagen til Nils Arne Eggen markeres. Hareide håper de kan gi ham en trepoenger i gave:

– Det blir veldig kjekt å gjøre stas på Nils Arne. Han liker at RBK vinner, så vi skal prøve på det.

Men Hareide spår at det ikke blir en enkel kamp søndag kveld:

– Mjøndalen er ofte vanskelige å bryte ned. De er gode til å forsvare seg og har noen kvaliteter fremover på banen. Som alltid blir det en tøff eliteseriekamp.