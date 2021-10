Botheim senket gamleklubben Stabæk: – Veldig spesielt

NADDERUD STADION (VG) (Stabæk – Bodø/Glimt 0-3) Erik Botheims 12. ligamål for sesongen bidro til å knekke nedrykkstruede Stabæk fullstendig.

– Jeg synes det er veldig spesielt. Jeg skulle ønske jeg kunne scoret litt flere for Stabæk da jeg var her. Jeg håper virkelig de holder seg, for jeg har blitt glad i klubben, sier Botheim til VG.

Stabæk forsvarte seg bra i en dyp 5–4–1-formasjon i over en omgang, men i det 52. spilleminuttet tok Botheim sats og stanget Glimt i ledelsen. Scoringen endret premissene for kampen umiddelbart. Stabæk, som ligger nest sist i Eliteserien, måtte plutselig fremover på banen for å jakte utligning.

Det åpnet større rom for serielederen fra nord, som økte til 2–0 ved Fredrik Bjørkan og 3–0 ved innbytter Gilbert Koomson. Glimts første borteseier mot Stabæk siden 2004 gjør at Kjetil Knutsens menn beholder serieledelsen på tre poeng til Molde.

For øvrig leverte de allerede klare Norge-gutta Patrick Berg, Marius Lode og målscorer Bjørkan gode prestasjoner for serielederen.

Botheim ikke tatt ut – foreløpig

Et av spørsmålene i forbindelse med søndagens runde var om Botheim headet seg inn i troppen til Ståle Solbakken til samlingen som starter med kamp borte mot Tyrkia førstkommende fredag. Etter skadekrisen som har oppstått var det ventet at landslagssjefen ville innkalle nye spillere.

Botheim, som leverte en konsentrert og solid opptreden for Glimt søndag kveld, er tatt ut i U21-landslagstroppen til Leif Gunnar Smerud. Etter kampslutt offentliggjorde fotballforbundet at Moldes Ohi Omoijuanfo er foretrukket som ny spiss i A-troppen.

– Hvis Ohi er med så er det veldig fortjent. Jeg synes han er en veldig god spiller. Jeg håper han kan putte noen «kasser», og gjøre sånn at Norge får med seg poeng, sier Botheim til VG da han får nyheten.

– Jeg skal med U21, og vi har veldig viktige kamper der. Jeg gleder meg til det, sier spissen.

Mørkt for Stabæk

For Stabæk handler sesongen om helt andre ting enn mulig seriegull og landslagsspill. Bæringene ligger nest sist og må kjempe hardt for å overleve i divisjonen. Mot Bodø/Glimt var Eirik Kjønøs mannskap disiplinerte, men de var aldri i nærheten av å true motstanderen.

I andre omgang fikk i tillegg Kristoffer Normann Hansen rødt kort for å frata Amahl Pellegrino en opplagt scoringsmulighet.

– Vi møter Norges beste lag for øyeblikket. Da må vi stenge igjen og holde nullen så lenge som mulig, og ta vare på ballen da vi får den. Jeg syns vi sprekker opp litt for tidlig. 0–2 er unødvendig og det røde kortet er unødvendig. Men vi er ikke gode nok i eget spill, og det blir for lett å score mål på oss, sier Kjønø til VG i dette intervjuet:

Nå må Stabæk bruke landslagspausen godt. Om to uker venter en skjebnekamp mot tabellnabo Brann i Bergen.

– Det blir en morsom og viktig kamp for oss og Brann. Det er en kamp vi bør unngå å tape, og helst ta tre poeng, sier Stabæk-sjefen, med visshet om at laget har fem poeng opp til Tromsø på trygg grunn.