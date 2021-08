Fotball Rosenborg BK Brennhet RBK-ving: Bekrefter interesse fra fem større ligaer Det kan skje ting rundt Carlo Holse (22) denne sommeren. Kan skje noe: Rundt Carlo Holse. 6. aug. 2021 10:32 Sist oppdatert nå nettopp – Belgia. Nederland. Og Italia, sier agent Ahmad El-Ali til Adresseavisen, og legger til: – Så kan jeg tilføye at det er stor interesse fra to toppklubber i Danmark, og at også tyskere har spurt meg om Carlos situasjon i Rosenborg. Han svarer slik, på spørsmål om det kan skje noe allerede i sommer: – Carlo trives veldig godt i Trondheim, og timingen må være riktig, både for Rosenborg og for spilleren. Men ja, det kan skje noe.

El-Ali har vært 22-åringens agent den siste tiden.

Han forklarer interessen med Holses prestasjoner i u21-EM, blant annet mot Tyskland i kvartfinalen, hvor danskene røk etter straffer.

I tillegg kommer selvsagt RBK-sommeren, hvor Holse har vært av RBKs beste spillere.

– Så sent som torsdag var han involvert i de to første målene til RBK. Han har spilt godt både som kant og som indreløper, og dette har blitt lagt merke til.

El-Ali vil ikke avsløre interesserte klubber ved navn.

– Interessant

RBKs sportslige leder, Mikael Dorsin, har flere ganger uttalt at det er interesse for dansken. Uten å være mer konkret.

Før Domzale-kampen gikk det også rykter om italienske Salernitana.

Da Adresseavisen snakket med Holse for fire dager siden, sa han følgende rundt egne tanker om framtid og utlandet:

– Selvsagt er det interessant på et tidspunkt. Og spiller man bra i en klubb som Rosenborg, så vil det jo være interesse. Men nå er jeg glad for å spille her. Jeg er 22 år, og får spille mye. Jeg fokuserer på det, og på å forsøke å bidra til at folk i RBK og i Trondheim er glade.