Han blir presentert som ny Sarpsborg-trener: – Det blir en forandring

Stefan Billborn (49) er mannen som presenteres som ny Sarpsborg-trener fredag. Ifølge Joacim Jonsson bør det bety en slags ny kurs i Østfold-klubben.

TIL SARPSBORG: Stefan Billborn som Hammarby-trener etter seieren i den svenske cupfinalen i fjor.

Det får VG opplyst fra informert hold, og er også i tråd med hva TV 2 meldte onsdag. Sarpsborg har invitert til pressekonferanse fredag der den nye hovedtreneren etter Lars Bohinen presenteres.

– Det bryter litt med stilen som Sarpsborg har hatt. Billborn ønsker også høyt press og kontringsfotball, slik Sarpsborg gjorde det bra i 2017–2018. Men Billborn er også veldig opptatt av frispilling og ballbesittelse, mener VGs fotballekspert Joacim Jonsson.

Han mener at dette betyr at Østfold-klubben kommer til å se annerledes ut.

– Det blir en forandring i Sarpsborg. Man blir offensivt og spillende, fastslår Jonsson.

– Blir det bra?

– Det blir noe nytt, og Sarpsborg trenger forandringer. Med riktige signeringer i det bakre leddet, bør de kunne slåss om topp seks. Men det krever omstrukteringer. De må ha inn spillere som er gode i frispillingsfasen om de skal hente inn stoppere eller backer. De har inen som er ekstremt gode i den fasen nå, og samtidig gode nok ellers. Så de må forsterke, sier Jonsson.

Billborn har erfaring fra hovedstadsklubben Hammarby, Brommapojkarna og som assistent for det svenske U21-landslaget.

I Hammarby ble han avsatt etter å vunnet en dørgende kjedelig cupfinale på straffesparkkonkurranse mot Häcken i fjor. Den tidligere Rosenborg-koblede Milos Milojevic overtok for Billborn den gangen.

– En beskjeden kar, tilbaketrukket og forsiktig, så han er ingen sirkusdirektør. Han har også fått kritikk i Sverige for ikke å være en «matchcoach», altså gjøre riktige grep under kampene, påpeker Joacim Jonsson om Sarpsborgs andre svenske trener på under ett år.