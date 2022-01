Elden skeptisk til Sarrs returønske: – Tror det når vi ser det

Babacar Sarr (30) har vært etterlyst i over to år. Nå hevder han overfor Romsdals Budstikke at han selv vil få avsluttet ankesaken ved å reise tilbake til Norge – uten å overbevise motparten John Christian Elden.

ETTERLYST: Babacar Sarr hevder at han vil reise til Norge på egen hånd.

9. jan. 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en sak i Romsdals Budstikke søndag.

– Jeg ville virkelig komme tilbake til Norge fra første dag for å avslutte saken. Jeg vil komme på egen hånd, ikke bli arrestert av politiet og tatt med til Norge. Jeg ønsker å reise fra mitt eget land til Norge og avslutte dette. Jeg er ikke kriminell og kommer aldri til å bli det, skriver Sarr til avisen.

Sarr ble i 2017 anmeldt for voldtekt av Kamilla Visnes. Da saken ble behandlet i Romsdal tingrett i 2018, ble Sarr frikjent - men ble samtidig dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til Visnes.

Påtalemyndigheten anket frikjennelsen av Sarr, men ankesaken har foreløpig blitt utsatt og er ikke blitt behandlet i retten. Utsettelsene har ifølge påtalemyndighetene kommet som følge av at Sarr ikke møtte til forhandlingene, og senere ble han internasjonalt etterlyst gjennom Interpol.

Bistandsadvokaten til Visnes, Johan Christian Elden, holder heller ikke pusten.

– Vi tror det når vi ser det. Han lovet det til politiet før han stakk av til Russland og senere Saudi-Arabia også. Men at han må stå til rette for voldtektstiltalen er positivt. Forholdet foreldres aldri, skriver Elden i en SMS til VG.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden representerer Kamilla Visnes.

Kamilla Visnes selv sier til RB at hun har «null tro» på at Sarr kommer tilbake til Norge. Sarrs advokat, Mette Yvonne Larsen, sier til avisen at hun ikke kjenner til at Sarr ønsker å komme tilbake til Norge for ankebehandlingen av saken.

VG har vært i kontakt med Larsen, som sier hun ikke har noe ytterligere kommentarer enn hva hun har sagt til RB.

Molde og Sarr ble enige om å terminere kontrakten i januar 2019, og senere det året ble han klar for den russiske klubben Jenisej Krasnojarsk, og senere Damac i Saudi-Arabia.

Den tidligere Molde-spilleren hevder at han ikke har rømt fra rettsakene, men at han signerte for klubbene for å ha en klubb å spille for.

Sarr sier til Romsdals Budstikke at han var klar for å møte i den første rettsaken, da han spilte i Russland.

– Til slutt ble den utsatt fordi Sonni (Nattestad) ikke kunne komme. Andre gang de ba meg møte i retten kunne ikke advokaten min (Mette Yvonne Larsen) være der. Tredje gangen var jeg i Senegal og visumet mitt var utgått. Det er grunnen, hevder Sarr.

Nattestad, som på nyåret ble presentert og så kansellert som Jerv-signering, hevder på sin side at han gjorde det han kunne for å stille som vitne.