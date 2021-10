TIL-børsen: «Er kanskje den beste, og i hvert fall den mest underholdende, spilleren i Eliteserien for øyeblikket

Slik vurderte vi TIL-spillernes innsats i bortekampen mot Kristiansund.

August Mikkelsen er i storform.

Fakta Eliteserien 24.serierunde Lørdag 30.10 Kristiansund stadion Kristiansund 1(1) TIL 1 (1) Mål: 1–0 (17) Liridon Kalludra 1–1 (36) August Mikkelsen (Moses Ebiye) Sjanser: 5–4 Cornere: 4–2 Gule kort: Kalludra og Ulvestad, KBK Tilskuere: Dommer: Mohammed Usman Aslam Vis mer

Kristiansund-TIL 1–1 (1–1)

To lag med motsatt formkurve møttes på Kristiansund stadion lørdag. TIL har kjempet i bunnen hele sesongen, men fire seire på fem kamper har gitt Gutan et pusterom i bunnstriden. Kristiansund har vært en av sesongens store overraskelser, men kom fra to stygge tap før møtes med TIL.