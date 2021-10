– Tenker overhodet ikke på konsekvensene for RBK

Pål André Helland returnerer til Lerkendal for første gang siden den bitre RBK-exiten.

Pål André Helland fikk starte sin tredje kamp for sesongen mot Stabæk onsdag.

Én time siden

– Jeg kjenner at det nærmer seg en helt spesiell kamp. Vålerenga er hakket over for dem som er herfra, men det er en ekstra tvist for Gjermund og meg, sier Pål André Helland til Adresseavisen.

Etter LSK-seieren over RBK på Åråsen i juni, gråt både Helland og Åsen. Lørdag venter en ny meget spesiell match for duoen, når de returnerer til Lerkendal.