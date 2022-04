Manchester United sviktet – avga viktige poeng i jakten på Champions League-plass

(Manchester United – Leicester 1–1) Leicester var nærmest seieren borte på Old Trafford, men til tider utskjelte Fred (29) reddet ett poeng for Manchester United.

UTLIGNET: Fred pekte opp på tribunen etter sin 1–1-scoring.

2. apr. 2022 20:26 Sist oppdatert nå nettopp

Den brasilianske midtbanespilleren har måtte tåle mye kritikk fra eksperter og Manchester United-supportere i sin tid på Old Trafford, men i sin 100. Premier League kamp var det han som sørget for at de rødkledde i hvert fall unngikk tap mot Leicester.

Det ble uansett to tapte poeng for Manchester United i kampen om en Champions League-plass, og på de fire siste kampene har det bare blitt fem poeng.

Med åtte serierunder igjen ligger Rangnicks mannskap på sjetteplass, tre poeng bak Arsenal på den fjerde og siste Champions League-plassen. London-klubben har imidlertid to kamper færre spilt.

– Vi vet alle at vi trenger poeng. I dag var det ikke nok, sier Bruno Fernandes – som tok plass på topp i Cristiano Ronaldos sykefravær – til Sky Sports.

Etter en nokså tam første omgang på Old Trafford tok det fyr i den andre.

Knappe fem minutter var spilt etter hvilen da Scott McTominay kom med en susende takling på James Maddison. Manchester Uniteds defensive midtbanespiller mistet ballen høyt i banen, og kastet seg inn i duellen med Maddison med knottene først.

Dommer Andre Marriner nøyde seg med å gi det gule kortet, til gjestenes store fortvilelse.

SLAPP MED DET GULE: Scott McTominay (t.h.) fikk bli på banen etter taklingen på Maddison.

Noen få minutter senere tok Rangnick av McTominay, og like etter kom scoringene. Først ved gjestenes Kelechi Iheanacho.

Maddison svingte inn et presist innlegg, som Iheanacho headet mot mål. Manchester United-keeper David de Gea fikk fingrene sine på ballen, men klarte likevel ikke å hindre at Leicester tok ledelsen.

De skulle imidlertid ikke få lede lenge, for tre minutter senere smalt det motsatt.

Bruno Fernandes fikk løsnet skudd fra 16 meter, og Leicester-målvakt Kasper Schmeichel klarte ikke å unngå en retur. På den kom Fred stormende, og banket inn utligningen.

Med knappe ti minutter igjen så det ut som Leicester tok tilbake ledelsen, da Iheanacho kranglet ballen videre til Maddison som banket den i mål. Leicester-leiren jublet hemningsløs for scoring, men etter en VAR-sjekk ble det dømt frispark til Raphael Varane i duell med Iheanacho og scoringen ble annullert.

Da ble det med de to scoringene, og det endte 1–1 på Old Trafford.