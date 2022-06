Fullt Sæter-show på Lerkendal - men «kunne spart seg» slåsskampen

TRONDHEIM/OSLO (VG) (Rosenborg-Kristiansund 3–1) Rosenborg-trener Kjetil Rekdal snakket om klubbens spissjakt før kampen mot Kristiansund. Så viste Ole Sæter (26) spiss-klasse, men han må også tåle kjeft for oppførselen sin.

Sæter har det ikke bare i kjeften. I 3–1-seieren over Kristiansund på et sommervarmt Lerkendal slo trønderen til med et brennhett hat trick.

To smellvakre mål før pause ble fulgt opp med en goalgetter-scoring etter hvilen, samt en kanon i tverrliggeren.

– Jeg signerte i fjor, og da tvitret jeg noe sånt som at «det skulle bli kjedelig å score hat trick her». Det var veldig kjedelig. Jeg må finne meg en annen idrett, tror jeg, sier Sæter til Eurosport.

– Var det for for lett? spør reporteren.

– Neida, det er ikke det. Jeg har jobbet steinhardt for det. Jeg scorer tre drittmål, jeg får dem servert, så det var takket være de ti andre på banen.

fullskjerm neste 1–0: Ole Sæter jubler for sin vakre scoring tidlig i første omgang. Olaus Skarsem og Bryan Fiabema vil være med å feire. 1 av 5 Foto: Ole Martin Wold / NTB

Det ble uten tvil en personlig opptur for 26-åringen, som ble tatt av før pause i 1–3-tapet mot Lillestrøm i forrige runde.

– Det er det vondeste jeg har vært med på, og jeg skal sørge for at det aldri skjer igjen, sa Sæter til VG for en knapp uke siden.

1–0 kom etter et nydelig innlegg fra knallgode Carlo Holse. Sæter satte den sikkert og vakkert i nettaket. På 2–1 headet han ballen forbi Aliou Coly, tok den med seg på brystkassa og satte den med venstrefoten.

I mellomtiden hadde Pavle Vagic bommet grovt i RBK-forsvaret, noe som ble maksimalt utnyttet av Bendik Bye (målgivende) og Amidou Diop.

Sæter markerte seg også med en slåsskamp med Max Williamsen, der sistnevnte etter mye knuffing ble kastet i bakken av RBK-spissen.

– Tullete, mente Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

– På en kveld hvor han er i rampelyset til de grader, så kan han spare seg for det, uttalte Skullerud.

– Først og fremst får vi hylle Sæter-show i kveld, konkluderte han mot slutten av kampen. Da hadde Sæter akkurat hamret ballen i tverrliggeren.

Sæter hadde bare 173 minutter eliteseriefotball i år før kveldens kamp, men er nå opp i fem ligamål. Likevel skal Kjetil Rekdal være på jakt etter en høyre vingback, en midtbanespiller og en midtspiss, ifølge Adresseavisen.

– Vi er ikke i stand til å kjøpe en spiss til 15 millioner kroner, sier Rekdal til avisen.

Han sier at det jobbes med et «skyggelag» med spillere som kan passe inn i RBK.

Rekdal kan skryte av at han fortsatt er ubeseiret på Lerkendal (3 seire, to uavgjort).

PS! Christian Michelsens Kristiansund står med ett fattig poeng etter ni kamper.