Tallene gir dårlig nytt for Rosenborg. Men eksperten er uenig

Tallknuserne mener Rosenborg får tøff konkurranse om tredjeplassen som gir Europa-kvalik. TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror RBK kommer til å klare det.

Rosenborg måtte nøye seg uavgjort mot Vålerenga og mistet terreng til topplagene.

1,8 prosent.

Det er sjansen for at Rosenborg tar seriegull i 2021, ifølge Norsk Regnesentral.

Etter ei helg hvor Molde og Bodø/Glimt vant, mens RBK mistet to poeng til Vålerenga. Dermed er det meste av håp om gull i årets sesong borte, om man skal tro tallknuserne.

De har regnet ut sjansen for utfallet av årets sesong i Eliteserien med dagens tabellsituasjon. At gullsjansene er små, kommer vel neppe som noen overraskelse på noen.

Viking og Kristiansund

Etter helgas runde er det ni poeng opp til Glimt med åtte kamper igjen å spille.

Bodøværingene gis over 60 prosent sjanse til å forsvare seriegullet i fjor.

Da er spenningen større for Rosenborgs del når det kommer til topp tre, som gir kvalifisering til spill i Europa. Men heller ikke der har tallene mange lyspunkter å komme med.

29,3 prosent. Norsk Regnesentral tror det er sjansen for at Rosenborg havner topp tre. De mener både Kristiansund og Viking har større mulighet for å ta en Europa-plass.

Fakta Utregningen Sjanse for gull: 1. Bodø/Glimt - 63,1 prosent 2. Molde 31,4 prosent 3. Kristiansund 2,2 prosent 4. Rosenborg 1,1 prosent. Sjanse for topp tre: 1. Bodø/Glimt 97,2 prosent 2. Molde 90 prosent 3. Kristiansund 42,7 prosent 4. Viking 31,6 prosent 5. Rosenborg 29,3 prosent Slik har Regnesentralen regnet ut sannsynligheten. «Vi har spilt de gjenværende kampene 50 000 ganger på en datamaskin og beregnet 50 000 tilsvarende tabeller. Deretter har vi talt opp hvor mange ganger Bodø/Glimt kommer på førsteplass, andreplass og så videre. Dette gir oss sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Vi har gjort det samme for enkeltkamper» Vis mer

– Det er primært kampoppsettet som gjenstår som er det viktigste. Rosenborg har Molde borte og Bodø/Glimt hjemme. Vår modell vurderer de to som hakket bedre lag enn RBK, og forventer ikke at Rosenborg tar full pott i de kampene. Samtidig mener vi Kristiansund og Viking har enklere program, sier Torstein Mæland Fjeldstad i Norsk Regnesentral.

– Tror RBK tar medalje

De store oddsselskapene sier seg uenig med Norsk Regnesentral, og holder RBK som favoritt til å ta tredjeplassen bak Molde og Glimt. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier seg heller ikke enig med tallene.

– Jeg tror RBK ender opp med å ta medalje. Jeg synes de har såpass med kvalitet i det laget sitt og jeg er hundre prosent sikker på at Hareide har lyst til å avslutte på en fin måte. Når det ikke ser ut til å bli gullkamp så vil en medalje rette opp litt på inntrykket, sier Mathisen.

Jesper Mathisen, fotballekspert i TV 2.

Han mener en tredjeplass vil være «som forventet før sesongen».

– Man vet nå at det kommer en ny trener, som vil skape tro og entusiasme. Det er flere unggutter som har slått gjennom og blitt de største profilene. Så framtiden ser lys ut. Det er klart at supporterne er skuffet over dette og at man innad i klubben har gått for gull. Du henter ikke hjem Henriksen, Tettey og Skjelbred for å kjempe om tredjeplassen. Men for oss som har sett dette utenfra er det cirka der man skulle forvente, sier Mathisen.

– Tror du RBK ved å havne utenfor topp tre vil få problemer med å hente den treneren de vil ha?

– Jeg tror ikke det. Uavhengig av tredjeplassen vet man at RBK har et skyhøyt potensial, og mye ligger til rette for å skape et storlag. Jeg tror RBK er den klart mest attraktive trenerjobben i Norge uavhengig av plassering, sier Mathisen.