Odin Thiago Holm (18) før møtet med Rosenborg: – Vil vise at de gjorde feil

Møt 18-åringen som Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kaller det største talentet han har sett.

Odin Thiago Holm i aksjon mot Bodø/Glimt-spilleren Sondre Brunstad Fet.

Nå nettopp

I januar 2019 kjempet Vålerenga og Rosenborg en intens kamp. Begge klubbene ville ha trønderen Odin Thiago Holms ettertraktede signatur. Til stor overraskelse for mange vraket midtbanetalentet den gamle favorittklubben.

– Valget handlet ikke om at Vålerenga var et sterkere lag. Det var fordi det var en bedre vei for min del. Så ja, jeg ønsker å vise at de (Rosenborg) gjorde en feil. At de skulle satset mer på meg eller gitt meg et bedre tilbud, sier Holm til Aftenposten.