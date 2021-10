Storklubbene har samme problem – og samme løsning

ELITESERIEN, RUNDE 22: Ungguttene stjal showet i Rosenborg-Vålerenga. Kan de også motkjempe norsk fotballs uvanlige trend?

Osame Sahraoui (20) prøver å stoppe Emil Konradsen Ceïde (20). De to stortalentene får mye tillit i hver sin norske storklubb.

52.000, 31.000 og 24.000.

Det er folketallene i Bodø, Molde og Kristiansund, byene som har topp tre-lagene i Eliteserien.

For storbyene sliter. Brann fra Bergen kjemper mot nedrykk.

Og søndag kveld møttes de to klubbene med kanskje mest uforløst potensial: Rosenborg og Vålerenga.

Kampen endte 2–2. Dermed er Rosenborg nummer fire på tabellen, mens Vålerenga er nummer syv. Seriegullet går neppe til Trondheim i år heller, og hvert fall ikke til Oslo.

2021-sesongen blir nok en historie om at mindre byer lykkes best. Den trenden er uvanlig sammenlignet med resten av Europa.

Og det er et problem for både Rosenborg og Vålerenga. De har valgt samme løsning, hvert fall om søndagens kamp var et eksempel. De satser på ungdommen.

Tre unggutter – tre minneverdige øyeblikk

For hardt pressede Vålerenga hadde en 18-åring, en 20-åring og en 21-åring i startelleveren søndag kveld. Rosenborg satte lit til angrepsspillerne Noah Jean Holm (20) og Emil Konradsen Ceïde (20).

Men det var ikke kvantiteten av unggutter som var påfallende. Det var kvaliteten.

For det var lovende talenter, ikke dyre veteraner, som stjal showet.

Først scoret Seedy Jatta (18) åpningsmålet etter en høytflyvende heading. Jatta var frisk og mye skjedde rundt ham.

I andre omgang tok Emil Konradsen Ceïde (20) over. Rosenborg hadde utlignet i første omgang, men så hadde Markus Henriksen utvist. Derfor ble RBK mye presset tilbake i forsvar. Men det virket ikke å bry Ceide. Når han fikk ballen, bare løp han. Og løp. Og løp. Etter 58 minutter endte det med et skudd som fant nettmaskene.

Men kveldens mest minneverdige øyeblikk hadde ennå ikke kommet.

Innbytter Odin Thiago Holm (18) fikk noen tiendedeler for seg selv, med ballen, utenfor sekstenmeteren. Det var noen tiendedeler for mye. Han så opp og limte ballen opp i motsatt kryss.

Å kopiere Glimt og Molde

Både Rosenborg og Vålerenga ville ha Holm i 2019. Spillere som han virker ideelle for der klubbene er nå.

For Bodø/Glimt og Molde har tjent store penger på å selge unge spillere til utlandet. Det har bidratt til deres maktposisjon i norsk fotball.

Klarer Vålerenga og Rosenborg å matche dem der, kan de raskt ta over fotballtronen.

For forutsetningene er der. Rosenborg og Vålerenga har vist at de kan hente store, kjente navn.

Og i tillegg:

Trondheim har 207.000 innbyggere. Oslo har 696.000 innbyggere.

Det betyr flust av talentfulle barn og unge i eget nedslagsfelt. Der kan det komme flere som Odin Thiago Holm i årene som kommer.

Tre andre ting vi la merke til fra eliteserierunden

1) BRANNS KEEPERVANSKER: Brann har signert ti keepere siden 2015. Og så langt har heller ikke den siste signeringen vært en suksess. Keeper Lennart Grill feilberegnet et tamt Stabæk-skudd totalt søndag. Etter tabben klarte Brann bare så vidt å berge 1–1 i den viktige bunnkampen. Også i serierunden før hadde Grill en uheldig involvering da Mjøndalen scoret.

2) MJØNDALENS MARERITT: «Uavgjort hjelper ikke en drittt», sa Mjøndalens Christian Gauseth til Eurosport før kampen. Han ville ha seier. Men Mjøndalen var ikke i nærheten. Til slutt tapte de 0–7 for Haugesund. Sist gang et lag tapte med flere mål i Eliteserien, var da Molde tapte 0–8 for Stabæk 2006. Mjøndalen har nå syv poeng opp til sikker plass.

3) BODØ/GLIMT FIKK TRØBBEL: José Mourinhos Roma er neste motstander for Bodø/Glimt. Men søndag hadde nordlendingene mer enn nok med Sarpsborg 08. Til slutt trengte Glimt en sen straffescoring fra Ola Solbakken for å vinne 2–1 – samme resultat som i tilsvarende kamp i fjor.