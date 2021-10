Eggen hyller Glimt-heltene: – De kan vinne hele turneringen

«Kongen av Europa» i norsk klubbfotball, Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen, mener Bodø/Glimt kan gå hele veien og vinne turneringen.

21. okt. 2021 22:09 Sist oppdatert nå nettopp

Selv fikk han Rosenborg til kvartfinalen i Champions League.

– Jeg kjenner meg igjen, det er en spillestil som er etter Eggens hjerte. Og det viktigste er at de spiller ut Roma. Alle bevegelsene er i forkant av neste situasjon – et mønster som er innstudert på feltet og repetert, og så slår det ut i kamp. Og det gleder et fotballhjerte. All ære til Glimt, sier Nils Arne Eggen til VG.

For det er første gang i Roma-trener José Mourinhos karriere at han slipper inn seks mål i én kamp. Og vi må helt tilbake til november 2010, for å finne sist han har tapt med fem mål, da som Real Madrid-trener mot erkerivalen Barcelona.

På spørsmål om nordlendingene kan vinne Europa Conference League er Eggen krystallklar.

– Selvsagt kan de vinne! De vant jo 6–1 i dag. Det lover veldig, veldig bra. Det er også et signal til andre norske lag, her er det bare å stå på, sier den tidligere Rosenborg-treneren, som tok trønderne til flere seire i Champions League på ’90-tallet og starten av 2000-tallet, og fastslår i kjent stil: – Det er ingenting som er umulig!

– Hvordan vil du rangere Glimts prestasjon sammenlignet med Rosenborg sine i Champions League?

– Det er umulig å sammenligne med Rosenborg på 90-tallet. Begge prestasjonene er veldig gode, men per i dag er Glimts prestasjon hvert fall på høyde med det vi gjorde, svarer Eggen og poengterer at fotballen har forandret seg siden Rosenborg presterte på det øverste nivået.

– Mitt hjerte er særdeles varmt for glimt og norsk fotball. En fantastisk prestasjonen og det beste siffermessig et norsk lag har gjort i Europa, konstaterer trønderen og glemmer muligens at hans eget lag slo svenske Helsingborg med samme sifre i Champions League-gruppespillet for 21 år siden. På den tiden vant også RBK over store lag som Real Madrid, Borussia Dortmund og Milan, for å nevne noen.

STOR KVELD: Nils Arne Eggen, 26. september 2000, Rosenborg slår Helsingborg 6–1 i Champions League.

En annen tidligere RBK-trener, Trond Sollied, er også mektig imponert av Glimt:

– Jeg var ute og spiste middag og så ikke kampen, men det var jo fantastisk, sier mannen som også var Eggens assistent og både trener og spiller i Glimt.

– Hvordan reagerte du da du så resultatet?

– Jeg ble veldig overrasket. Ikke over at de vant, men at de vant med fem mål var enormt. Jeg så i går at værforholdene ikke akkurat var italienske, men som spiller må du kunne takle all slags vær. Jeg regner med at de går videre nå, så det er veldig hyggelig. De har sjanse til å vinne gruppen sin og gå videre, og få mer internasjonal erfaring, sier Sollied til VG.

– Ellevilt er vel et dekkende ord i kveld, skriver Rosenborg-legende og tidligere Glimt-spiller Harald Martin Brattbakk i en SMS til VG.

Og rosen har ikke latt vente på seg på Twitter.

– Foreslår at Glimt hjelper Roma av banen og til flyplassen, de er så svimle at de neppe finner frem før om noen dager ... Magisk kveld for Glimt, skriver HamKam-trener Kjetil Rekdal.

– Dette er virkelig vilt, Glimt, skriver VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden.

– Tusen hjertelig takk, Glimt. Takk for at dere ga en gammel mann en av de aller største fotballopplevelser jeg har vært med på. Er så ufattelig imponert av dere, skriver V Sport-kommentator Lars Tjærnås.