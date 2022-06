Medier: Liverpool med gigantbud på stjerneskuddet «alle» vil ha

Stjerneskuddet Darwin Nuñez har blitt et av Europas heteste overgangsobjekter. 22-åringen skal være på ønskelisten til flere storklubber, og Liverpool skal være villige til å sette ny klubbrekord for å hente ham til Anfield.

9. juni 2022 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Flere omtaler ham som «det neste store» fra et land som har fostret frem spisser som Diego Forlan, Luis Suárez, Edinson Cavani.

– Jeg har bare veldig gode ting å si om ham. Han spilte rett foran meg og hadde tøffe dueller med Ibrahima Konaté. Fysisk sterk, rask, en god avslutter. God. Veldig god. Hvis han holder seg frisk kan han ha en stor karriere foran seg.

Det sa Jürgen Klopp om Darwin Nuñez etter at Liverpool slo Benfica ut av Champions League. Nå kan nettopp Klopp spille en nøkkelrolle i ungguttens karriere.

Silly Season: Følg overgangsvinduet i vårt direktestudio!

ETTERTRAKTET: Darwin Nuñez, som her feirer et av sine mange mål denne sesongen, er et av sommerens heteste overgangsobjekter.

Mulig rekordkjøp

Medier som The Athletic og Sky Sports, samt overgangsjournalisten Fabrizio Romano, hevder at mer og mer tyder på at det er Liverpool som vinner kampen om Nuñez’ signatur. PSG, Manchester United og Atlético Madrid skal alle være interessert i uruguayaneren, og tidligere i år skal både West Ham og Newcastle ha prøvd seg.

Men ifølge The Athletic vokser troen på at Nuñez ender i Liverpool. Det blir imidlertid ikke billig. Ifølge en fersk rapport fra analysebyrået CIES Football Observatory er Nuñez verdsatt til 70 millioner euro, altså drøye 710 millioner kroner.

Han har den høyeste verdivurderingen av spillere utenfor en topp fem-liga (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1).

Ifølge rapportene krever Benfica 85 millioner pund – tilsvarende rundt 865 millioner norske kroner – for stjerneskuddet. Det vil i så fall gjøre ham til Liverpools dyreste spiller gjennom tidene.

Liverpools rekordsignering er Virgil van Dijk, som kostet 830 millioner fra Southampton i 2017.

Flere medier hevder at Liverpool har lagt inn et bud på 815 millioner kroner, samt 200 millioner i diverse klausuler. Det vil, om det stemmer, i så fall gi overgangen en totalramme på over én milliard norske kroner. Andre medier, som The Guardian, hevder Liverpools bud skal være på 860 millioner kroner.

Nuñez overlistet Liverpool ved to anledninger i Champions League: Han scoret både i hjemme- og bortekampen i det som endte med et 4–6-tap sammenlagt for Benfica.

BLIR LAGKAMERATER? Darwin Nuñez og Benfica ble slått ut av Champions League mot Liverpool, men 22-åringen scoret i begge kampene. Her sender han ballen forbi både Ibrahima Konaté og Alisson Becker.

Toppscorer

Etter 22 seniorkamper for uruguayanske Peñarol ble Nuñez i 2019 hentet til spanske UD Almería. Der scoret han 16 ganger på 32 kamper. Det ble med den ene sesongen i UD Almería: Benfica lokket ham til portugisisk fotball, der Nuñez umiddelbart markerte seg.

I sin første sesong ble det 14 mål og 12 målgivende pasninger på 44 kamper, før han denne sesongen eksploderte.

Han ble toppscorer i den portugisiske toppdivisjonen med 26 fulltreffere, og scoret seks mål i Champions League: To mot Barcelona, ett mot Bayern München, ett mot Ajax og to mot Liverpool. Han scoret totalt 34 mål for Benfica i alle turneringer.

Grafikk: www.sofascore.com

Jürgen Klopp har god erfaring med å hente angrepsspillere fra portugisisk fotball: Luis Diaz, som ble hentet fra Porto i januar ble en umiddelbar hit på Anfield, og har vist at det er håp etter den populære trioen bestående av Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

Sistnevnte virker å være på vei bort fra Anfield, mens Salah fortsatt ikke har fornyet kontrakten som utløper i 2023. Liverpool har for øvrig allerede sikret seg Fabio Carvalho fra Fulham og har også Diogo Jota.

Nuñez fyller på mange måter de samme rollene som Bayern München-aktuelle Mané, og kan spille både som spiss og ving. Klopp, som sitatene tidligere i denne artikkelen viser, skal være svært begeistret for Nuñez mange offensive kvaliteter kombinert med hans arbeidsmoral og disiplin defensivt.

Det er ferdigheter som får Nuñez til å virke som en ypperlig Klopp-signering.

Liverpool har de siste årene vist at de er dyktige på overgangsmarkedet. Nuñez kan fort bli et nytt eksempel på akkurat det.