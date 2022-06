Kane sikret England-poeng i Tyskland med landslagsmål nummer 50: – Han er spesiell

(Tyskland – England 1–1) Videodømmingen fratok først Tyskland scoring, så ble samme verktøy brukt for å skaffe straffe til England. Dermed kunne Harry Kane (28) score for tredje gang på tre landskamper mot Tyskland.

HARRY GANGER FEMTI: Her sikrer Harry Kane uavgjort for England mot Tyskland i tirsdagens kamp i Nations League.

7. juni 2022

England-kapteinen satte samtidig inn sitt 50. landslagsmål, som betyr at han legger en Manchester United-legende bak seg og nærmer seg en annen: 1966-verdensmester Bobby Charlton (49) ble passert med straffemålet i 88. minutt, og da gjenstår bare Wayne Rooney (53) for Tottenhams storscorer med 71 landskamper.

– Jeg elsker å score mål, jeg har alltid elsket det spesielt for landet mitt. Når jeg kan hjelpe laget mitt, er jeg glad for å gjøre det, reagerer Harry Kane overfor Channel 4 etter Nations League-oppgjøret i München.

– Han er spesiell. Jeg pleide å spille med ham for klubb og land. 50 mål er utrolig. En topp profesjonell og fantastisk leder, supplerer Englands Kieran Trippier, Newcastle-backen med fortid i Kanes Tottenham.

Men det var først etter at Jonas Hofmann (29) hadde sendt tyskerne i ledelsen rett etter pause at England meldte seg på. Innbytter Jack Grealish fra Manchester City satte fart på gjestene på Allianz Arena og spilte opp samme Kane til en gigantsjanse på stillingen 0–1. Men da reddet Manuel Neuer Kanes avslutning fra bakre stolpe på vanvittig vis.

Fakta Nations League-resultater tirsdag Finland - Montenegro 2–0 Mål: 1-0 Joel Pohjanpalo (31), 2-0 Pohjanpalo (38). Bosnia-Hercegovina - Romania 1–0 Mål: Smail Prevljak (68). Færøyene - Luxembourg 0–1 Mål: 0-1 Gerson Rodrigues (str. 74). Rødt kort: René Joensen (68), Sølvi Vatnhamar (80), Færøyene. Litauen – Tyrkia 0-6 Mål: 0-1 Dogukan Sinik (2), 0-2 Sinik (14), 0-3 Serdar Dursun (str. 56), 0-4 Dursun (81), 0-5 Yunus Akgün (89), 0-6 Halil Dervisoglu (90). Italia – Ungarn 2-1 Mål: 1-0 Nicolò Barella (30), 2-0 Lorenzo Pellegrini (45), 2-1 Gianluca Mancini (selvmål 61). Vis mer

Det ble motsatt utfall da duoen sto overfor hverandre igjen rett før slutt; dommeren måtte ta i bruk skjermen på indre bane for å vurdere at den ferske Borussia Dortmund-spilleren Nico Schlotterbeck felte Kane på ulovlig måte.

Spanske Carlos del Cerro Grande konkluderte med ja, Kane hadde kommet seg på bena og trillet sikkert inn utligningen. For tredje gang i landslagskarrieren sto Tottenham-spilleren overfor Tyskland, og som engelskmann mot tyskere i fotball må Kanes statistikk være i nærheten av sensasjonelt god: Han har scoret i alle matchene, blant annet i EMs 8-delsfinale i fjor sommer, og fortsatt ikke tapt.

Straffesituasjonen var for øvrig ikke første gang i matchen at VAR ble brukt: Da vingbacken Jonas Hofmann dunket inn det vi trodde var en fortjent 1–0-ledelse alene med Jordan Pickford i 1. omgang, var videodømmingen uenig og mente målscoreren var offside.

Hofmann fikk altså målet sitt på den andre siden av pausen, da Tyskland trillet seg gjennom et etablert England-forsvar. Joshua Kimmich spilte en ball i kamuflasjefarger forbi fire engelske spillere, Hofmann tok imot med venstre, snudde innenfor 16-meteren og med motsatt fot dundret han inn en fortjent tysk ledelse via Pickfords venstre hanske.

I 1. omgang handlet det meste om hjemmelaget. Det ble aldri noen reprise fra forrige gang disse nasjonene møttes i München – den gangen ble det 5–1 til England i en av landets mest legendariske landskamper noensinne. Allerede etter tre minutter var Thomas Müller bare et langt Kyle Walker-ben fra å snike inn ledelsen på bakre stolpe i sin 114. landskamp. Også Kai Havertz og Jamal Musiala prøvde seg uten å overliste Jordan Pickford.

– Måten vi spiller fotball på, er akkurat det vi ønsker. Det eneste vi mangler er at vi belønner oss selv, sier Tysklands landslagssjef Hans-Dieter Flick til ZDF.

PS! I den andre kampen i denne Nations League-puljen vant Italia 2–1 over Ungarn. Nicolo Barella og Lorenzo Pellegrini scoret målene for Italia, mens Ungarns scoring kom etter et selvmål av Gianluca Mancini.

Italia troner øverst i Nations League-gruppen etter uavgjort mot Tyskland og seier over Ungarn. Slik ser gruppen ut etter to kamper:

Lørdag er det duket for reprise på fjorårets EM-finale når England og Italia møtes på Wolverhamptons hjemmebane Molineux, mens Ungarn og Tyskland møtes i Budapest.