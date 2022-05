De kjemper om keeperplassen i EM – har til sammen to landskamper

BISLETT (VG) Førstekeeper Cecilie Fiskerstrand (26) er ute med en korsbåndskade. Spør du landslagstrener Martin Sjögren hvem som skal stå i EM, er ikke svaret gitt.

LANDSLAGSTRIO: Sunniva Skoglund (t.v.), Guro Pettersen og Aurora Mikalsen (t.h.) kjemper om å bli førstekeeper for Norge under fotball-EM. Her er trioen på trening på Bislett.

8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er helt åpent. Jeg tenker at det er høyst trolig at den keeperen som står kampen mot New Zealand (25. juni) også står mot Danmark (29. juni) og i åpningskampen i EM. Slik tror jeg det blir, sier Sjögren etter en økt på Bislett hvor de tre keeperne fikk prøvd seg.

Guro Pettersen (Vålerenga), Aurora Mikalsen (Brann) og Sunniva Skoglund (Stabæk) kjemper om å bli et førstevalg når vi kommer til EM i England i juli.

Ingen har rutinen på dette nivået. Til sammen har de tre keeperne to landskamper: Pettersen (30) fikk sin landslagsdebut mot Kosovo i april, Mikalsen (26) fikk sin første landskamp kom under Algarve Cup i februar og Skoglund (20) har bare debutert for U23-landslaget. Skadde Cecilie Fiskerstrand står med 44 landskamper.

– Erfaringen får vi ikke gjort noe med. Dette er realiteten, så får vi gjøre det beste ut av det, sier Guro Pettersen til VG.

– Hvorfor bør du stå i EM?

– Det er det ikke jeg som bestemmer. Det spiller ingen rolle hva jeg mener. Det kommer til å være tre keepere som vil jobbe steinhardt for å få den plassen, så får vi se hvem det blir.

ELDST: Guro Pettersen er den mest erfarne av de tre aktuelle EM-keeperne.

Aurora Mikalsen lar seg heller ikke lure utpå om keepervalget.

– Det er et valg som heldigvis ikke er opp til meg. Det får Martin ta. Vi er et godt keeperteam og vi kommer til å «backe» hverandre uansett hvem som spiller. For å være helt ærlig så tror jeg at nivået er såpass høyt at ingen vet hvem som skal spille når du først mister et så åpenbart førstevalg som det Cecilie (Fiskerstrand) var, sier Brann-keeperen.

– Når situasjonen er som den er så har vi vært med lenge nok og kjenner gruppen godt, så det skal gå fint, sier Mikalsen om det som venter i EM – i første omgang Nord-Irland 7. juli, England 11. juli og Østerrike 15. juli.