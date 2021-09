Tar oppgjør med Vålerenga-stilen: – Jeg hadde sytten ballkontakter. Det er jævlig lite

VALLE (VG) Amor Layouni (28) mener han er den samme som han var i Bodø/Glimt – selv om leveransen er mer enn halvert. Nå er han kritisk til hvordan laget utnytter repertoaret hans.

FRUSTRERT: Amor Layouni på Intility Arena mandag.

13. sep. 2021 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde sytten ballkontakter mot Sandefjord. Det er jævlig lite. Jeg løper og løper, jeg forsøker å spille vegg, men jeg får ikke tilbake ballen, sier den driblesterke kantspilleren til VG.

Han sjekket selv statistikken etter 0–3-tapet søndag.

På solfylte Intility Arena er det en alvorstynget og tydelig 28-åring som møter VG etter en lett restitusjonsøkt mandag.

– Jeg tar løp, men får ikke ballen. Det er frustrerende. Blir jeg satt opp én mot én, kan jeg dra av «min kille». Men det skjer for sjelden at jeg er i situasjoner hvor jeg kan utnytte min styrke, sier han.

Layouni er preget av Vålerenga-motgangen.

– Vi fikk dem til å se ut som Barcelona, helt enkelt. Det var jævlig frustrerende. Det var pinlig og masse følelse, spesielt når man føler at man ikke kan gjøre noe for å hjelp til. Da er det enda mer frustrerende.



– Du hadde enorme tall i Bodø/Glimt i 2019, men bare vist deg glimtvis i Vålerenga. Hvorfor?

– Jeg har gjort det jeg gjorde i Glimt. Min spillestil er sånn. Får jeg ikke ballen, kan jeg ikke gjøre noe. I Glimt fikk jeg ballen når jeg ville, her har det lugget og jeg har ikke fått ballen. Det har vært frustrerende.

– Føler du deg som den samme? Er du like rask nå?

– Ja, ja, jeg kjenner meg bra. Får jeg ballen, kjører jeg én mot én hele tiden. Jeg kommer til innlegg hver gang jeg kommer i de situasjonene. Men det skjer ikke ofte nok.

– Hva kan du selv gjøre for å bli mer spillbar, tenker du?

– Hmmm.

– Hvis du kan gjøre noe?

– Jeg vet ikke. Jeg forsøker mitt beste, roper på ballen hele tiden og løper inn bak. Jeg forsøker, men jeg vet ikke. Jeg tror laget må fungere før jeg skal fungere.

Ansvaret for det har Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. For øyeblikket sliter han med å få det beste ut av to stjernesigneringer: Layouni og Vidar Örn Kjartansson.

– Vidar leverte jo veldig bra i fjor. Han brakk beinet etter noen få serierunder, så det må du ta på kontoen der, sier Fagermo om mannen som forsvant rett i garderoben søndag:



– Amor var veldig god mot Stabæk sist. Han hadde en vanskelig kamp nå. Det er vanskelig for de fremme når laget bak ikke er godt nok. Begge de to har fortsatt et stort potensial som vi skal få mer ut av utover høsten.

– Men fortsetter det sånn blir vel dette to bomkjøp, når man ser på investeringen som er gjort?

– Det er litt avhengig av laget. Det nytter ikke å spille spiss hvis du ikke får sjanser, og du kan ikke spille ving hvis du ikke får ballen. Så det er ikke riktig å si det sånn. Laget må sette dem opp i situasjoner. Hvis man da ikke lykkes, da er det bomkjøp, svarer Vålerenga-treneren.

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation sa søndag at det ofte blir sånn at «de fremme står og klager på at vi må spille mer bakfra, og vi bak klager på at de ikke vinner duellene der fremme».

– Det har ikke vært gnisninger, understreker Tollås – som også sier det har blitt snakket om at de må bli flinkere til å spille seg ut bakfra.

Han synes Vålerenga må få mer ut av Layounis ekstreme ferdigheter.

– Vi må oftere inn i mellomrommet for å utnytte styrkene hans. Det er en utfordring vi hatt i hele år, egentlig.

– Jeg savner at vi spiller oss ut fra målvakten, istedenfor å spille opp hele tiden, sier Layouni.

– Vi må alle tro på én sak.

– Gjør dere det?

– Vi må ha samme tankesett, ellers funker det ikke. Jeg synes vi har det, men vi er litt sene i forflytningen.