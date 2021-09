– Jeg kunne ikke drømt om en bedre start

Kvinnelandslagets midtbaneterrier Frida Maanum (22) har fått en drømmestart på profflivet i Arsenal.

ARSENAL-PROFF: Frida Maanum (høyest) hopper jublende mot lagvenninnene etter at Norge økte til 5–0 mot Armenia torsdag. Kampen endte 10–0.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

22-åringen, som gikk fra svenske Linköping til London-klubben i slutten av juli, har spilt samtlige av Arsenals syv kamper i sesongoppkjøringen, i kvalik til Champions League og i serien. Og hun har fortsatt til gode å tape en kamp.

– Jeg kunne ikke drømt om en bedre start. Jeg har fått spilt mye og er vist mye tillit. Jeg har gjort det bra på trening og har egentlig bare forsøkt å være meg selv. Det har gitt resultater og det er deilig det, sier Frida Maanum.

22-åringen hadde flere «beilere» i sommer, men landet på Arsenal etter å ha gjort en grundig vurdering.

Les også Endelig blir Thorisdottir satset på i drømmerollen

– Alle valg er litt kompliserte fordi det er mange hensyn å ta, men jeg er veldig glad for at jeg endte opp i Arsenal. Det som ble vesentlig var hvilke spillere de har, hvordan de ønsker å spille fotball. De ønsker å ha ballen mye i laget. Det passer meg bra.

– Hva har vært den største forskjellen etter overgangen fra svensk toppfotball til engelsk?

– Tempoforskjellen er merkbar. Det er jo toppspillere i hver posisjon så du merker tempoøkningen på trening. I starten var det litt sånn «oi», men det er jo utrolig gøy å kunne måle seg med de beste hver dag og føle at du utvikler deg, sier Maanum, som spilte sin 39. landskamp da Norge valset over Armenia i den første VM-kvalifiseringskampen og vant 10–0.

Maanum på trening med landslagskvinnene på Lillestrøm. Til høyre Karina Sævik.

Landslagssjef Martin Sjögren mener Maanum har gjort et godt karrierevalg. Hun gikk fra norsk fotball til den svenske ligaen da Linköping var et topplag.

– Ypperlig

– Hun etablerte seg der og var veldig god de to siste sesongene. Det gjorde det mulig å ta det neste steget. Det er ikke alle som går like grundig til verks når man bytter klubb - og ikke alle har den muligheten til å velge heller - men Maanums karriereplanlegging har vært aldeles ypperlig, sier Sjögren.

Han kjenner Jonas Eidewall, svensken som tok over som trener i Arsenal i sommer.

– Han var jo interessert i å hente Frida til Rosengård da han trente dem. Han har et godt øye til Frida og ser at hun passer godt til hans spillestil. Nå får hun målt seg mot bedre spillere enn i Sverige både på kamp og trening. Det er utviklende, og så er det kult å se at det går så bra for Frida.

PS! Tirsdag skal Norge møte Kosovo i Pristina i høstens andre VM-kvalik. Kampstart er 19.00 og kampen sendes på NRK2. Her kan du følge høydepunktene i direkte i VG Live!