Trenerjakten: RBK har vært i samtaler med flere

Kjetil Knutsen er fortsatt en brennhet kandidat. Samtidig har RBK vært i samtaler med flere kandidater om trenerjobben.

Leder trenerjakten: Mikael Dorsin.

6 minutter siden

Etter det Adresseavisen erfarer, har Rosenborg vært i kontakt med minst to trenere om jobben som Åge Hareides arvtaker.

Kjetil Knutsen skal - ikke overraskende - være én av dem.

Men RBK jobber også parallelt med andre.

Bekreftet kontakt

Mandag for én uke siden bekreftet Bodø/Glimt at de hadde mottatt en henvendelse fra Rosenborg vedrørende Kjetil Knutsen.

Og at de hadde svart tilbake på denne henvendelsen.

– Jeg har sett en mail fra RBK komme inn til oss. Vi har imidlertid som meddelt tidligere fokus på forhold vi kan gjøre noe med og har også en løpende og god dialog med Kjetil, sa Glimts styreleder Inge Henning Andersen.

Konkret kontakt med flere

Samtidig har ikke RBK kun jobbet isolert på én front i trenerjakten.

Men med flere spor parallelt.

Etter det Adresseavisen forstår har klubben vært i direkte kontakt med minst to trenere.

Knutsen er sterkt ønsket. Men det er altså flere konkrete kandidater med i "hovedracet" om å bli Åge Hareides etterfølger.

To innganger

RBKs sportslige leder Mikael Dorsin har flere ganger uttalt at han ikke vil kommentere navn i trenerjakten. Dorsin har tirsdag ikke besvart Adresseavisen henvendelse.

Men klubben har uttalt at man håper på en avklaring før jul, selv om utfallet av trenerjakten løses på ulike vis:

1) RBK får den de ønsker seg innen jul, enten det er Knutsen eller en annen kandidat.

2) RBK venter til den de ønsker blir klar, og starter oppkjøringen til 2022 med en midlertidig løsning. Her er Trond Henriksen er et aktuelt navn.

Artig og angrepsvillig

Klubben har vært tydelig på at de ønsker en trener som står for Rosenborg-fotball.

Her er ikke 4-3-3 noe krav, men ønsket om "artig og angrepsvillig fotball" ligger der. Samt at klubben ønsker en trener som står for klubbens verdier.

Det er Dorsin, sammen med RBK-styrets Ivar Koteng, Svein Tore Samdal, Rune Bratseth og Karen Espelund, som leder trenerjakten.

– Vil snakke med alle kandidater

23. august åpnet styreleder Koteng opp litt om jakten i Adresseavisen:

Den gang gjentok han det han sa 1. juli, at Knutsen er på blokka. Men fortalte fortalte også at det er flere navn på lista:

- Vi kommer til å snakke med alle kandidater vi mener er aktuelle, sa Koteng til Adresseavisen den gang.

Nå er RBK i gang med disse samtalene.