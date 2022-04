Ramsland matchvinner igjen – Sandnes Ulf med perfekt start i Obos-ligaen

Martin Ramsland (29) ble overtidshelt for Sandnes Ulf borte mot Stjørdals-Blink.

TRE PÅ TO: Det har blitt en strålende start på karrieren i Sandnes Ulf for Martin Ramsland.

11. apr. 2022 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Det er svært jevnt i toppen av Obos-ligaen etter de to første rundene på nest øverste nivå i norsk herrefotball. Mandag spilte flere av opprykkskandidatene mot hverandre, og både i kampen mellom Start og Mjøndalen og i kampen mellom Stabæk og Sogndal endte det uavgjort.

Hele seks lag står med fire poeng etter to runder, men det er Sandnes Ulf som topper tabellen etter at Martin Ramsland avgjorde for Sandnes-laget tre minutter på overtid borte mot Stjørdals-Blink. Headingen til spissen fra spiss vinkel så ut til å bli reddet av keeper Rasmus Sandberg, men på merkverdig vis snek ballen seg forbi Blink-keeperen.

Dermed har Ramsland fått en glimrende start i sin nye klubb, etter at kontrakten hans med Start gikk ut etter fjorårets sesong. Ramsland ble også matchvinner i serieåpningen hjemme mot Bryne.

– Det smakte utrolig godt. Jeg mistet det litt i feiringen. Den satt langt inne i dag, så det var ekstremt godt å få den i omtrent siste sekund, sier Ramsland til Discovery+.

Stjørdals-Blink tok ledelsen etter 33 minutter, men bare minuttet senere fikk Sandnes Ulf straffe etter at Ramsland ble felt inne i boksen. I samme situasjon fikk Mathusan Sandrakumar rødt kort. Tommy Høiland bommet på straffen, men Ramsland sørget for at lagene var like langt til pause med en scoring etter 40 minutters spill.

– Det føles som en straffe ja. Om det er rødt kort, er vel mer diskutabelt, sier Ramsland.

– For meg virker det helt tullete at det er rødt kort og straffe. Dommeren er helt «klink» på at det er det, så det skal bli artig å se den igjen. Jeg er ikke sikker på at det er straffe heller, men rødt kort synes jeg virker helt horribelt, sier Blink-trener Sondre Lillebo.

I Starts hjemmekamp mot Mjøndalen var det gjestene som tok ledelsen. Etter 18 minutter gjorde Sivert Øverby seg klar for å skru et hjørnespark inn i feltet. Venstrebacken sendte ballen inn i feltet med stor kraft, og ballen gikk i en perfekt bue over Start-keeper Mark Jensen, via stolpen ved bakerste stolpe og i mål.

Start slo tilbake et snaut kvarter senere, og igjen ble det mål etter et hjørnespark. Kristoffer Tønnessen skrudde ballen inn i feltet, Bjarni Antonsson løp seg fri og headet enkelt ballen i mål fra fem meters hold.

Sørlendingen mente de ble snytt for straffe da Adrian Aleksander Hansen taklet Mathias Grundetjern i skuddøyeblikket etter en times spill, men spillet ble vinket videre. Grundetjern fikk drøyt ti minutter senere en sjanse til å sende Start i ledelsen, men fra 12–13 meter sendte han skuddet like utenfor mål. Dermed endte det uavgjort i Kristiansand.

I kampen mellom Stabæk og Sogndal endte det målløst, mens det også ble uavgjort i kampen mellom Raufoss og Ranheim.

Nyopprykkede Kongsvinger tok sin første seier for sesongen hjemme mot Skeid, etter at Mathias Bringaker scoret kampens eneste mål etter ti minutter.

Skeid ligger med det sist på tabellen med 0 poeng etter to kamper. Også Bryne står uten poeng etter de to første kampene, etter at de mandag tapte 1–2 hjemme mot KFUM Oslo.