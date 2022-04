Fulham og målmaskinen Mitrovic tilbake i Premier League

(Fulham – Preston 3–0) Fire serierunder før slutt, rykket Fulham opp til Premier League. Det ville neppe gått uten Aleksandar Mitrovic (27).

TILBAKE: Aleksandar Mitrovic har scoret hele 40 mål for Fulham i Championship denne sesongen.

19. apr. 2022 22:37 Sist oppdatert 11 minutter siden

Med seier i hjemmekampen mot Preston ville Fulham de sikre opprykket til Premier League, og allerede før det var spilt ti minutter sendte - selvsagt - Aleksandar Mitrovic hjemmelaget i ledelsen.

Det var i det hele tatt aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende etter det. Fabio Carvalho og Mitrovic sørget for at det sto 3–0 til pause, og dermed måtte bare London-laget kontrollere seg frem til seier i den andre omgangen.

Der ble det ingen mål, og kampen endte dermed med en overbevisende 3–0-seier - en seier som sender Fulham opp til Premier Leauge neste sesong.

Mitrovic har vært i forrykende form denne sesongen og vært helt sentralt i Fulhams opprykkssesong.

På 40 ligakamper har serberen scoret 40 mål, og er allerede den mestscorende spilleren i en enkeltsesong siden Englands nest høyeste nivå ble hetende Championship i 2004/05-sesongen.

Guy Whittingham har scoringsrekorden på nivå to mens det har vært 46 serierunder. Engelskmannen puttet 42 mål i 1992/93.

– Jeg tror han kommer til å ta den, sa Whittingham til The Athletic tidligere i år.

Han mener det vil være en større prestasjon å score over 40 mål i dagens fotball.

– Jeg vil at han skal ta rekorden. Det vil være en fantastisk prestasjon i vår tid, med tanke på hvor nådeløs en Championship-sesong er, sa 57-åringen.

LITT AV EN SESONG: 40 mål på 40 kamper har det blitt for Mitrovic i Championship denne sesongen.

Bare ett år etter Fulham-fansen fortvilet over nedrykk, er London-klubben igjen klare for landets øverste divisjon. Det ble klart etter tre etterlengtede poeng mot Preston.

Fulham har lenge hatt en luke i toppen, men hadde gått på to sjeldne tap i forkant av tirsdagens opprykksfest. Presset opprykksjaget medfører har sett ut til å prege laget, men tirsdag holdt de hodet kaldt.

«The Cottagers» er ligaens desidert mestscorende lag, godt hjulpet av Mitrovic, med over 30 flere scorede mål enn ligaens nest mest målhissige lag.

I øyeblikket ser Bournemouth ut til å sikre den andre opprykksplassen. De er fire poeng foran Huddersfield med to kamper mindre spilt.

Slik så det ut da Fulham rykket ned fra Premier League forrige sesong:

Fulham-manager Marco Silva har tidligere avvist at Mitrovics rekordjakt er en prioritet for dem, og at det ville være «synd» om individuelle prestasjoner kom foran lagets langsiktige mål.

– Vi kan hjelpe ham, og vi skal hjelpe ham, men det er ikke noe vi fokuserer på, sier Silva.

Med nesten et mål i snitt, tyder alt på at Mitrovic kan bli en fryktinngytende spiss i Premier League også. Men forrige gang Fulham var oppe, scoret 27-åringen bare tre mål på 27 kamper. Silva tror spissen er bedre rustet for toppdivisjonen denne gangen.

– Han har vært fenomenal, roser portugiseren.

– Det er vanskelig å finne en spiller i Premier League eller Championship som har scoret mer enn 30 mål, sier Silva.

Mitrovic er ikke overraskende nominert til prisen for årets spiller i Championship. Han har konkurranse av lagkamerat Harry Wilson og Bournemouth-spiller Dominic Solanke i kåringen.