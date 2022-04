«Hemmelige» detaljer skal hjelpe stortalentet til å ta det neste steget

SANDEFJORD (VG) Stortalentet Victor Boniface (21) har vist klasse og x-faktor. Nå røper han hvordan trener Kjetil Knutsen (53) jobber med detaljene for å få ham til å ta det neste steget.

fullskjerm neste Etter kampslutt fortalte Kjetil Knutsen noen velvalgte ord til Victor Boniface. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

To stygge, karrieretruende skader har bremset utviklingen til den svært talentfulle Glimt-angriperen, men søndag var han tilbake i startoppstillingen og leverte en vakker scoring mot Sandefjord før kvarteret var spilt.

Torsdag kl. 21.00 skal Bodø/Glimt møte Roma borte. Det står 2–1 til Glimt fra første kamp.

– Han har noe magisk over seg. Han har vært ufattelig uheldig med skader, men har jobbet seg tilbake. Nå handler det bare om å få mer ork for hans del. Han har det når han scorer og da ser du det er helt fantastisk, men så holder det ikke så lenge som man skulle ønske, sier lagkaptein Ulrik Saltnes.

VG var til stede under forrige tirsdags trening på Aspmyra, hvor de som ikke startet kampen mot Rosenborg to dager tidligere trente for fullt.

Da brukte Glimt-trener Kjetil Knutsen ekstra mye tid på å kommunisere med nettopp Victor Boniface, som har måttet ta til takke med innhopp på henholdsvis 18, 11 og 13 minutter i de tre foregående kampene.

– Det handler om når jeg skal presse og når jeg skal bli stående. Etter skadene er jeg ikke like sikker på når jeg skal gå, så det terpet vi på på tirsdag. Det handler ikke bare om å score mål, man må bidra på flere måter. Jeg er nødt til å starte presset og det er noe treneren prøver å lære meg, forteller Boniface til VG.

Kjetil Knutsen er først litt tilbakeholden på spørsmål.

– Det er ikke noen hemmeligheter, men, sier Knutsen – og drar litt på det:

– Det å kommunisere med spillerne er en viktig del av min jobb, men så er det noen ting som blir mellom meg og Victor.

– Handler det om presspill eller andre ting?

– Det er detaljer i press, hvordan vi forbereder oss til å komme på jobb og hvordan vi gjør arbeidet etter. Det er å kontinuerlig prøve å påvirke de på en god og positiv måte, sier Glimt-treneren.

– Han scorer et fantastisk mål mot Lillestrøm og han scorer et fantastisk mål i dag (søndag). Det er Victor på sitt aller, aller beste og han viser x-faktoren som bor i gutten, så er det å fortsette å jobbe med det fysiske og mentale, som å holde fokus og stå i kampene i 90 minutter pluss, legger Knutsen til.

Underveis i kampen mot Sandefjord fikk Boniface blant annet korreks av venstrekant Amahl Pellegrino, som ikke var helt fornøyd med nettopp presspillet til spissen.

– Det er litt for lite motor, tenker jeg. Det må han jobbe med og da tror jeg karrieren hans kommer til å skyte enorm fart. Han er en kraftpakke og så er han i tillegg silkemyk i touchen, så det er en ganske unik kombinasjon, sier Ulrik Saltnes.

Og fysikken til Boniface fikk den robuste og luftsterke Sandefjord-stopperen Jesper Taaje kjenne på kroppen.

– Han er jo en maskin. Han tar for seg han, altså, han gjør det. Det er ikke mange dueller jeg taper, men her var det virkelig fight.

– Hva er det som er forskjellen på å møte ham og Runar Espejord?

– Espejord er kanskje enda skarpere i bevegelsene og litt mer møtende. Han plasserer seg litt eklere for oss stoppere, men Boniface har x-faktor i fart og rå styrke som ikke Espejord har, men det er to fæle spisser å møte på hver sine måte.

fullskjerm neste Victor Boniface tuppet Bodø/Glimt i ledelsen i Sandefjord. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk

Utenlandske klubber, spesielt i Nederland, var ifølge VGs opplysninger villige til å betale rundt 30 millioner kroner for spissen før 2021-sesongen, men en korsbåndsskade sørget ett år på sidelinjen, kort tid etter at han var kommet tilbake fra en annen alvorlig skade.

– Det var veldig tøft for meg. Laget motiverte meg. Mens jeg var skadet så fortsatte de å vinne kamper og jeg ville være en del av det, sier Boniface.

– Victor har vært gjennom to alvorlige skader. Vi har gradvis fått ham tilbake. Han har hatt noen gode innhopp, så handlet det om å finne timingen og riktig tid til å la ham starte, mener Knutsen.

Og når det gjelder spissens potensial, har Glimt-treneren en tydelig beskjed:

– Det er jo stort, og det tror jeg alle ser, men for meg blir det for ofte snakket for mye om potensial. Potensialet det tar du ut etter hvordan du jobber hver eneste dag. Det er det mange som glemmer. Hvis vi hele tiden forteller dem hvor mye potensial de har, så kan det være at det ikke er det lureste inngangen til å få ut maks av dem hver eneste dag, for det er det som får ut potensialet deres.