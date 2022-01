Dette bildet er historisk

SK Brann Kvinner trente sammen for aller første gang i dag.

Kvinnelaget til Brann trener for første gang i dag.

Nå nettopp

Sandviken Toppfotball er historie. I dag møtte de regjerende seriemesterende opp på trening i nye klær med ny logo, som SK Brann Kvinner.

– Det er stort. Det er en historisk dag. Vi er stolt over å representere denne institusjonen som Brann er for Bergen, og jeg tror at både vi som er oppvokst i Bergen, men også de som komemr utenfra er veldig stolte. Vi håper å representere klubben på en veldig god måte, sier Brann-trener Alexander Straus.

– Det er veldig kjekt. Det er stas å ikle seg Brann-klærne, sier Maria Brochmann.

Angrepsspilleren fra Åsane har gledet seg til å komme i gang med sesongen, og ikke minst til å bli en del av Sportsklubben Brann.

Hun sier troppen har trent godt i julen, og at det kommer til å vise igjen på den historiske første treningen i Vestlandshallen mandag ettermiddag.

– Vi starter på et høyt nivå allerede i dag, sier hun og smiler.

Før spillerne kunne entre banen i Vestlandshallen måtte alle koronatestes. Samtlige tester var negative. Bare Mille Aune manglet. Hun er i karantene, men ventes å være på plass i løpet av de nærmeste dagene.

– Helt fantastisk

På sidelinjen står en av pionerene i Sandviken, Laila Konglevoll. Hun var en av spillerne på det aller første kvinnelaget til Sandviken på slutten av 70-tallet. Nå gleder hun seg over å se spillerne i nytt treningstøy.

– Dette er helt fantastisk. Jeg må ta på meg brillene så jeg ikke går glipp av noe, sier hun og smiler.

Rundt halsen henger et helt nytt Brann-skjerf. En bursdagsgave i forbindelse med 60-årsdagen, fra Mette Hammersland.

– Målet for sesongen er å bli enda bedre enn i fjor, sier trener Straus.

Forsterkninger

Det er knyttet høye forventninger til det nye Brann-laget etter at de tok seriegull og sølv i cupen forrige sesong. I år venter enda større utfordringer dersom de klarer å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League.

Brann-trener Alexander Straus har fått inn to forsterkninger med Therese Sessy Åsland, som kom hjem etter to sesonger i Sverige og LSK-spiller Nora Eide Lie.

Men flere spillere har også forlatt klubben siden forrige sesong. Ingrid Marie Spord har meldt overgang til LSK, Kennya Cordner til Tyrkia og Fenerbache SK, mens Vilde Hasund takket ja til den svenske klubben Hammarby.

– Skal bli bedre enn forrige sesong

Straus sier de første dagene skal brukes til å treffe hverandre, få i gang touch og fotballbevegelser, men allerede i slutten av uken skal sesongoppkjøringen være i gang for fullt.

– Vi har ikke mer enn tid og vei. Vi skal bli bedre enn vi var forrige sesong, sier han.

Han følger suksessoppskriften fra forrige sesong og tar én kamp om gangen. med andre ord, det er serieåpningen 19. mars som er fokus nå.

– Vi endrer ikke på det som har fungert. Vi tenker i korte linjer og har fokus på oppgavene våre. Som jeg alltid sier det er nok snakk, vi må handle.

Saken oppdateres.