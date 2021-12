Opplysninger til VG: Krever minst 1,5 millioner for å slippe Rekdal/Frigård

Slik forhandlingene mellom Rosenborg og HamKam står nå, må trønderklubben betale minst 1,5 millioner kroner for å få løs trenerduoen Kjetil Rekdal (53) og Geir Frigård (51) fra Briskeby.

ETTERSPURT: Geir Frigård (til venstre) og Kjetil Rekdal på HamKam-trening i juni.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

TV 2 har meldt at HamKam og Kjetil Rekdal har avtalt i kontrakten at treneren kan løses ut for en kompensasjon på 400.000 kroner dersom en interessant klubb av en viss størrelse kommer på banen.

Men assistenttrener Frigård har ingen lignende avtale i sin kontrakt, og det åpner for at HamKam kan kreve langt mer av landets rikeste fotballklubb.

Etter det VG kjenner til, har HamKam lagt seg på minst 1,5 millioner kroner – trolig enda litt høyere – i sine forhandlinger om trenerduoen med RBKs styreledermilliardær Ivar Koteng.

HamKams daglige leder Bent Svele har foreløpig ikke besvart VGs telefonhenvendelse fredag ettermiddag.

Mens Rosenborg-boss Koteng bekreftet selv overfor Adresseavisen torsdag kveld at han hadde vært på Hamar den dagen. Samme kveld var styret samlet på Brakka for å diskutere blant annet trener, ifølge Koteng.

Men han avviste at de hadde kommet til enighet rundt Kjetil Rekdal.

– Nei, vi er ikke enige med noen. Vi opptrer slik at vi ikke er enige med noen før alt er i orden, sa Koteng til regionsavisen.

Etter hva VG får opplyst, hadde Frigård internt blitt vurdert som en soleklar kandidat som ny hovedtrener i HamKam ved en Rekdal-exit. Det gjør at hedmarkingene ikke slipper Frigård uten en økonomisk dragkamp med trønderne.

HamKam var dessuten i en lignende situasjon våren 2020 – et par måneder før den coronautsatte seriestarten i Obosligaen. Da kom Tromsø på banen for å sikre daværende HamKam-trener Gaute Helstrup. Det kom til slutt i stand etter at Helstrup ble fristilt fra kontrakten etter forhandlinger mellom partene.