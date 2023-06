Solbakken mener Ødegaards kjæresteferie er perfekt: – Lever et asketliv i elleve måneder

ULLEVAAL STADION (VG) Mens Erling Braut Haaland (22) spiller Champions League-finale to dager før landslagssamlingen, rekker Martin Ødegaard (24) å koble av i varmere strøk. Helt ideelt, mener landslagssjef Ståle Solbakken (55).





06.06.2023 22:55

– Gjerne det! Hvis du har muligheter til det, sier Solbakken med et lurt smil på spørsmål om vi kan konkludere med at «å slappe av på stranda med kjæresten» er anbefalingen.

Det er imidlertid ikke bare spøk og tull. Landskampene mot Skottland og Kypros kommer etter en lang og tøff sesong.

Ifølge statistikken til fotballnettstedet Transfermarkt har Martin Ødegaard spilt 3404 minutter for Arsenal denne sesongen, fordelt på 45 kamper. I tillegg kommer kampene med Norge.

Etter tirsdagens pressekonferanse sa Solbakken til VG at «det ville vært idiotisk å bruke makt og regler» for å tvinge Erling Braut Haaland tidlig hjem fra feiringen av en eventuell Champions League-triumf.

Den vil ifølge Daily Mail vil avholdes mandag, samme dag som Norges første «offisielle» trening på samlingen.

– Vi må huske at de guttene der lever et asketliv elleve måneder i året, sier Solbakken om at Ødegaard endelig får tid til å koble av og gjøre andre ting.

I forrige uke la den norske landslagskapteinen ut feriebilder med danseprofilen Helene Spilling (27), som bekreftet overfor VG at de er kjærester.

– Vi råder ikke bare ham til det, men også de andre å ta fire-fem dager med noe annet nå, sier landslagssjefen.

Spillere som har fått tid til å ta tilstrekkelig med ferie, skal etter planen møtes på en pre-camp i Lillestrøm allerede onsdag. Andre spillere som har avsluttet sesongen veldig nylig eller har behov for et annerledes opplegg, får individuell oppfølging, opplyser Solbakken.

– Jeg er i hvert fall ikke veldig bekymret for shottingen hans, ler Solbakken da VG spør om han opplever Ødegaard som «mer leken og avslappet» til all den utenomsportslige oppmerksomheten han har fått denne sesongen.

Norge skal spille to hjemmekamper mot Skottland og Kypros 17. og 20. juni. Etter tap i Spania og uavgjort i Georgia bør Norge vinne begge kampene for å henge med i kampen om topp to-plasseringene i kvalifiseringsgruppen, som gir billett til EM i Tyskland neste sommer.

24 lag går til EM neste år. I tillegg til den forhåndskvalifiserte vertsnasjonen Tyskland får 20 lag plass via årets EM-kvalifisering. De tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg via Nations League-sluttspill til våren.