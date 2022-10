Haalands liv er endret for alltid: – Tror han kan håndtere det

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haalands (22) er på vei til å bli en like stor stjerne som Cristiano Ronaldo (37) og Lionel Messi (35).

STJERNE: Erling Braut Haaland følges av supportere verden rundt, som her på Lambeau Field i USA i forbindelse med Manchester Citys treningsleir i sommer.

Fredag ettermiddag snakket manager Pep Guardiola (51) med VG og andre medier til stede på Manchester Citys treningsfelt foran lørdagens kamp mot Southampton. Helt siden Haalands overgang fra Borussia Dortmund i sommer, har det meste handlet om nordmannen.

– 45 av 50 spørsmål er om Erling. Slik er det på hver eneste pressekonferanse. Det er okay. Vi er heldige som har de andre guttene her som aksepterer det helt perfekt. Det er ikke alle som hadde likt det, sier Guardiola fra podiet i et auditorium rundt 20 minutter fra sentrum av Manchester.

– Haaland kommer til å bli en verdensstjerne på nivå med Messi og Ronaldo. Du vet hvilken oppmerksomhet Messi har fått etter tiden du hadde med ham i Barcelona. Tror du Erling kan takle det?

– Ja, jeg tror det. Han er komfortabel med presset som er på skuldrene hans. Han er en så normal person. Disse typene kan være spesielle, men han er helt motsatt. Jeg tror han kan håndtere det, sier Guardiola.

I et intervju med Piers Morgan i 2019 uttalte Ronaldo at kjendisstatusen preget ham negativt. Portugiseren kan ikke bevege seg offentlig uten å bli redd for seg selv og familien.

– Å være meg er kjedelig. En del av det kan være fantastisk – å være kjent, på forsidene av avisene og på TV. Men etter 15 år, etter all denne tiden, ønsker jeg et privatliv, sa Ronaldo.

– Jeg har aldri vært i parken med ungene mine. Hvis jeg går så møter folk opp og barna mine blir nervøse, kjæresten min blir nervøs og jeg blir nervøs. Når du er ute, kan du ikke være deg selv. Det er kjedelig. Jeg ønsker å være fri igjen, fortalte United-spilleren som deler by med Haaland i England.

Jærbuen har selv fått oppleve at han ikke får gå i fred. Da han skulle spasere en liten tur fra hjemmet sitt i sentrum sist måned, ble han filmet og oppsøkt umiddelbart.

På treningsanlegget til City har spanske Guardiola lagt grunnlaget for klubbens suksess de siste årene. Han har ledet et lag som har dominert stort og vunnet det meste, utenom Champions League. Likevel havner alle de meritterte City-profilene i skyggen av Haaland.

– Dette er gutter som har vunnet fire av de siste fem Premier League-titlene. I andre klubber hadde de ikke likt det. Men her liker de det. For vi har typer som Kevin (De Bruyne), som er en eksepsjonell person. Han er glad for å ha Erling her. Han vet at de kan bli bedre av å spille sammen. Det er derfor det er en glede å trene disse spillerne.

Privat har Haaland omtalt pappa Alfie som en av sine nærmeste støttespillere. Guardiola tror det kan ha betydning at faren vet hvordan det er å være fotballspiller, selv om oppmerksomheten rundt sønnen er på et helt annet nivå enn det han selv opplevde.

– Jeg burde kanskje snakke med en psykolog for å høre hvilken innflytelse faren har hatt på Erling. Men det kan ha hjulpet at han ble født inn i et fotballmiljø, hvor faren likte å snakke om fotball og se på fotball med ham, sier City-sjefen, som selv har en beskjed til lagets 22 år gamle superstjerne.

– Jeg er ganske sikker på at faren gir gode råd til sønnen sin, men i det store og hele er dette Erlings liv. Han må ta avgjørelsene selv. Vi snakker hver dag om hans utrolige statistikk, alle målene han scorer, men jeg er mest imponert over hvilken herlig type han er.

