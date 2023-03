Morten Ramm og Erik Solbakken lager ny NRK-serie om fotballandslaget

MARBELLA (VG) Dersom du føler at du får for lite innblikk i de norske landslagsprofilenes hverdag, er dette gode nyheter for deg.

NYTT PROSJEKT: Morten Ramm og Erik Solbakken skal følge herrelandslagets vei til fotball-EM i Tyskland i 2024.







24.03.2023 05:02

– På 90-tallet visste nesten alle til og med hvem Dan Eggen og Vegard Heggem var. Nå har vi spillere i de beste klubbene i Europa som nesten ingen vet hvem er. Det må vi prøve å gjøre noe med, sier Morten Ramm til VG.

Sammen med makkeren Erik Solbakken er komikeren i gang med å lage en dokumentarserie som skal vises på NRK våren 2024.

– Vi er ute etter å få folket til å se hvilke fotballprofiler vi har i Norge, også utover Ødegaard og Haaland, gjennom portretter og møter, parallelt med veien til et eventuelt EM. Skulle det ikke gå, så er det selvfølgelig kjedelig, men program blir det uansett, sier Ramm.

PROFILTUNGT: Martin Ødegaard, Sander Berge og Erling Braut Haaland er noen av de mest fremtredende profilene på landslaget.

Med seg bak kamera har de også Jørgen Høst, kjent som «Matadoren» i VGTV-serien «Bordtenniskameratene», som for øvrig er aktuell med ny sesong denne uken.

– Helt siden Nils Johan Semb sto i knestående etter at Norge hadde røket ut av EM i 2000 har vi lengtet etter et nytt mesterskap. Nå er forventningene til å lykkes igjen skyhøye, men samtidig vet vi jo at i fotballen kommer ingenting gratis, sier Erik Solbakken til VG.

Fakta Norges EM-kvalifiseringskamper: Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

Trioen ankommer Malaga natt til fredag og kommer til å bivåne den siste treningen før Norge skal møte Spania i den første EM-kvalifiseringskampen lørdag kveld.

– Uansett utfall ser vi frem til å følge hvert spark, hvor alt sannsynligvis ikke avgjøres før under flomlyset i Glasgow i november, sier Solbakken.

Da spiller Norge den siste bortekampen mot Skottland, som sammen med Georgia er den store utfordreren til den andre EM-plassen ved siden av storfavoritten Spania.

– Vi er godt i gang med prat og intervjuer med spillerne og gleder oss veldig til å følge dem de neste månedene, sier Solbakken.