Medier: Caicedo vil kun ha Chelsea – skal ha informert Liverpool

Brighton og Liverpool er enige om en overgang for Moises Caicedo (21). Nå skal spilleren selv ha informert Liverpool om at han kun vil til Chelsea.

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 13:30

Fredag ettermiddag melder Fabrizio Romano at saken har tatt nok en vending. Caicedo har informert Liverpool om at han ønsker å signere for London-klubben.

Spilleren selv har vært enig med klubben om de personlige betingelsene siden slutten av mai.

Sky Sports skrev tidligere fredag at ecuadorianeren fremdeles befinner seg i London med sine representanter, og ikke har startet reisen mot Liverpool der det var ventet at han ville gjennomføre en medisinsk sjekk.

Deretter meldte Sky Sports-journalist Melissa Reddy at Brighton sto på sitt. Kort tid etter ble Caicedos nedslående beskjed til Liverpool meldt av Romano.

Flere medier, blant annet The Guardian, spekulerer nå i om Chelsea - som i lengre tid har vært koblet til spilleren - har kommet med et nytt bud og forbedrede personlige betingelser.

Caicedo og Liverpool skal foreløpig ikke ha blitt enige om de personlige betingelsene. Ifølge The Guardian skal Caicedo ha vært innstilt på en overgang til Chelsea, som skal ha tilbudt mer i lønn.

Fredag morgen meldte flere britisk medier at Liverpool og Brighton var enige om en overgang.

Det var de svært velrenommerte David Ornstein i The Athletic og overgangsjournalisten Fabrizio Romano som først meldte om den ventede overgangen.

Britiske medier skrev at det var snakk om en overgangssum tilsvarende rundt 1,44 milliarder norske kroner med dagens kurs.

På en pressekonferanse senere sa Liverpool-manager Jürgen Klopp følgende:

– Jeg ble fortalt at jeg kunne bekrefte at en enighet er nådd mellom klubbene.

Ifølge The Athletic holdt Brighton auksjon hvor det høyeste budet ved midnatt trakk det lengste strået i budkampen. Chelsea skal ha gitt seg på 100 millioner pund.

