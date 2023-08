Molde kan gi milliondryss til eliteserielag

Dersom Molde tar seg helt til Champions League-gruppespillet, kan de resterende eliteserieklubbene vente seg en pen sum på konto.

MYE PÅ SPILL: Molde møter IK Klaksvik tirsdag, etter et 2–1-tap i første oppgjør i kvalifiseringen til Champions League. Vis mer

Publisert: 15.08.2023

Så mye som 100 millioner kan deles til Eliteserien-lagene dersom Molde tar seg til Champions League-gruppespillet.

– Vi skal ikke legge unødvendig press på Molde. Molde har allerede kvalifisert seg for Europacupspill, og bare det gjør mye for anseelsen til den norske ligaen ute i Europa, sier Leif Øverland, administrerende direktør for Norsk Toppfotball i en pressemelding.

– Men er det én gang man skal heie på rivaliserende lag, så er det nå, når et norsk lag spiller om Champions League-gruppespill, fortsetter han.

Eliteserien ligger på 14.-plass på Uefas ligarangering. Tirsdag kveld møter Molde IK Klaksvik i returoppgjøret i kvalifiseringskampen i Champions League, og uavhengig av resultat er moldenserne garantert plass i gruppespillet i Conference League, og dermed 45 millioner kroner fra UEFA.

Dersom Molde tar seg til Champions League-gruppespillet, kan potten som skal fordeles på de norske klubbene øke til over 100 millioner kroner bare for 2023/2024-sesongen.

Dette er penger som fordeles til ligaene som har lag som kvalifiserer seg til europacupspill. Pengene fordeles likt mellom klubbene i Eliteserien som ikke går til gruppespill, står det i pressemeldingen.

– Disse beløpene blir ikke klar før etter endt sesong, og det er vanskelig å forutse helt sikkert hva Champions League-gruppespill vil bety for den såkalte solidaritetspotten, sier Øverland.

Han fortsetter:

– Men, basert på det vi vet om våre naboland, vil det ikke være urealistisk å tenke at årets pott på kan komme opp mot 100 millioner, skulle Molde ta seg videre til gruppespillet, sier Øverland.