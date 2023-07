Holdt seg borte fra trening med laget: – Kan ikke bruke energi på det

AUCKLAND (VG) Caroline Graham Hansen var ikke med på trening med VM-troppen søndag, dagen etter at hun ble isolert på rommet med sår hals.

USIKKER: Caroline Graham Hansen kjenner seg ikke helt i form. Søndag var hun borte fra fellestrening med laget på Seddon Fields I Auckland. Vis mer





De norske tar ingen sjanser med Barcelona-stjernen etter at hun følte seg sår i halsen to dager etter kampen mot New Zealand, og hun var ikke med da laget søndag gjennomførte sin første fotballtrening etter tapet i åpningskampen.

– Caroline har det bra. Legen har bestemt at hun ikke trener på feltet i dag, opplyser medieansvarlig Halvor Lea.

Alle de 22 andre i troppen og de tre reservene var med fra start i treningen på Seddon Fields i Auckland-forstaden Western Springs. Økta ble stengt for mediene etter oppvarmingen.

Kaptein Maren Mjelde har is i magen på at superstjernen blir friskmeldt til kampen mot Sveits.

– Vi tar forholdsregler for hennes del, at hun får slappet av, og for vår del at hun ikke blander seg med resten av gruppen. Mer kan man ikke si noe om før det nærmer seg kamp, sier Mjelde til VG.

– Gjør dette til at du ser på bekymring på Sveits-kampen?

– Nei, jeg kan ikke bruke energi på slike ting. Jeg regner med hun er klar. Det er slik jeg tenker. Hvis ikke har vi andre som kan gå inn og gjøre en god jobb, sier Mjelde.

«NORSK» NEGLELAKK: Maren Mjelde håper at spillerne tør å slippe ned skuldrene i den kommende kampen mot Sveits. – Det er der vi har fokus, sier Mjelde. Vis mer

Karina Sævik ser uproblematisk på at Graham Hansens fravær.

– Det er flere som har vært litt isolert av forskjellige grunner, så det er ikke noe uvanlig. Det går helt greit. Caro vet hvordan vi spiller, selv om hun går glipp av en eller to treninger, sier Sævik.

Det samme mener Guro Bergsvand.

– Akkurat nå føler jeg det ikke preger oss. Hun er hjemme etter å ha fått beskjed av legen, og da er det som det er. Da forholder man seg til det og har en ålreit trening uansett, sier Bergsvand.

IKKE DVELE: Sævik har lagt bak seg åpningskampen i VM. – Vi har fått det ut, snakket ut om det og blitt enige om å legge det bak oss, sier hun. Vis mer

Mandag skal de norske trene i Hamilton, om lag 12 mil sør for Auckland, der de tirsdag møter Sveits i en kamp de må vinne for å beholde sin videre VM-skjebne i egne hender.

Sævik har spilt med den sveitsiske angrepsspilleren Ramona Bachmann da de begge var i PSG, og har dermed innstilt seg på at Norge vil møte et vanskelig lag.

– Hun er god, rask og teknisk. De har bra spillere, og det blir ikke en enkel kamp. Så vi må opp fra forrige kamp for å ta de, sier Sævik.

Bergsvand skal ærlig innrømme at stemningen har vært laber innad i laget etter tapet, men har nå nullstilt seg og begynt forberedelsene mot neste kamp.

– Jeg kan ikke si annet enn at det har vært tungt. Det var ikke den åpningen vi ønsket. Nå er det å prøve å nullstille og holde fast i at man har alle muligheter. Den prestasjonen skal ikke gjenkjenne oss, sier Bergsvand og sikter til tapet mot New Zealand.

PS! Norge møter Sveits tirsdag klokken 10.00 norsk tid. Den kan du se på TV3 eller Viaplay.