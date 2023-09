Ekspertene etter Hege Riise-avgangen: «Fornuftig», «Åpenbart bommet», «Veldig overrasket»

Slik reagerer ekspertene etter at Hege Riises (54) tid som landslagstrener for Norge er over.

Hege Riise er ferdig som norsk landslagssjef etter et mesterskap. Her fra VM med Ada Hegerberg.





Norge ble slått ut i VM-åttedelsfinalen i august, og fredag ble det klart at Riise ikke lenger skal trene landslaget. En midlertidig trenerløsning eller erstatter er ikke klar.

Carl Erik Torp, ekspert for NRK, synes det virker fornuftig å bytte trener etter at det har kommet misnøye med ledelsen blant spillerne.

– Igjen står man etter et mesterskap og noe må gjøres. Det har vært et mislykket mesterskap, og presset ble nok for stort i den interne evalueringen når det kommer til manglende utviklingen, sier Torp til VG.

– Jeg tenker det er fornuftig med tanke på hvordan det har vært. Jeg så ikke mange tegn til at det ville endre seg. Det var greit at Hege Riise fikk prøvd seg, det har vært et folkekrav med hennes posisjon og tyngde, så fikk man se at det ikke var en perfekt match med de forutsetningene man har, sier Torp.

– Hva tenker du om kandidater til etterfølger?

– Jeg er mer opptatt av retningen av norsk fotball skal gå i. Det er et større spørsmål enn akkurat hvem som står nede på sidelinjen. Hvilken retning og identitet skal vi ha? Vi har vinglet veldig mellom ulike stiler de to siste trenerne trenerneHege Riise og Martin Sjögren., sier Torp.

VG-kommentator Leif Welhaven kaller det et stort nederlag for Hege Riise.

– Norge som kollektiv har åpenbart stagnert sammenlignet med rivalene. Når den personen som ble valgt ut til å lede prosjekt Norge inn i fremtiden går av etter så kort tid, er det åpenbart at man har bommet, sier Welhaven på VGTV.

Lars Tjærnås, ekspertkommentator for Viaplay, vurderer avgangen slik:

– Når de gjør noe som dette må evalueringen av mesterskapet ha vært så knallhard og nådeløs at NFF, HR eller begge knapt følte de hadde et annet valg.

– Som trener er du mange ting, men aller mest en selger av ideer. Og hvis de du skal selge til, ikke kjøper budskapet har du et så stort problem at den eneste løsning ofte er å skilles, sier Tjærnås videre og legger til:

– Men ideelt er det ikke. I et landslag har du så samlingsdøgn at det er en klar fordel å ha samme ideer, spillestil, relasjoner og filosofi over tid.

Tidligere landslagskaptein Solveig Gulbrandsen synes nyheten kom brått på.

– Jeg ble veldig overrasket for å si det sånn. Jeg hadde ikke forventet dette utfallet, sier Gulbrandsen som TV 2-ekspert.