TV 2-Mathisen om Solbakken-påstand: – Ingen tvil

ULLEVAAL STADION (VG) En Ståle Solbakken under press mener Norge spiller en fotball «de ikke har gjort på over hundre år».

Publisert: 12.09.2023 08:33

– Vi har dominert alle kampene. Vi har spilt syv gode omganger og en dårlig. I den dårlige var vi litt bedre enn Skottland. Vi slapp inn et forferdelig mål mot Georgia GeorgiaNorge ledet 1-0 da personlige feil i midtforsvaret ga Georgia utligningen. og et forferdelig mål mot Skottland SkottlandTo baklengsmål i det 87. og 89. minutt gjorde at Norge tapte en kamp de hadde i sin hule hånd. . De målene har ruinert at vi står i pole position, sier landslagssjefen under pressekonferansen mandag.

– Hvis du tar bort den førsteomgangen mot Skottland, så har vi tatt kjempesteg med ballen. Vi spiller et helt annet fotballspill enn det landslaget har gjort på hundre år, fortsetter Solbakken.

Det er ikke første gang Ståle Solbakken snakker om den sportslige fremgangen. Det til tross for at poengenfangsten har vært magrere enn håpet.

Tirsdagens kamp mot Georgia må vinnes om Norge skal ha noe sjanse for å ta seg videre i den vanlige kvalifiseringen. Skjer ikke det kan Nations League være en redning for en presset landslagssjef.

Et press Solbakken har lagt på seg selv. Han var tydelig etter den mislykkede VM-kvaliken for to år siden:

– Jeg er 99 prosent sikker på at vi kommer til EM i Tyskland om vi fortsetter som nå, sa Solbakken i november 2021.

– Han var klar på det selv. Samtidig har de vært spillemessig bedre enn det resultatene har vist. Jeg synes de har spilt mange gode landskamper både borte mot Spania og Georgia, som egentlig var bedre enn det resultatene tilsa, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til VG mandag.

– Han har fått fornyet kontrakten fornyet kontraktenHar kontrakt ut 2025 som automatisk forlenges om Norge kvalifiserer seg til VM 2026. sin, så hans jobb henger ikke i en tynn tråd. Han er skuffet som alle andre over resultatene, men prestasjonsmessig har det vært mye positivt å ta med seg, mener Mathisen.

TV 2s mann var selv til stede på pressekonferansen og hørte Solbakkens utsagn om spillestil.

– Nå har ikke Norge sett ut som Guardiola sin utgave av Barcelona, men det er ingen tvil om at de bruker ballen mer enn tidligere. Spesielt den norske midtbanen med Aursnes, Berg og Ødegaard er ekstremt flinke til akkurat dette - og det er den lagdelen som gjør at Norge til tider spiller det mange liker å kalle morsom og fin fotball, sier han.

– Samtidig er det jo manglende ferdigheter med ball som også har vært problemet i flere av kampene til Ståle Solbakken, og da veldig ofte når Norge skal starte angrepene sine bakfra. De norske stopperne har ikke vært gode nok i den fasen av spillet, og mot Skottland ble jo også en feil med ball direkte avgjørende for at Norge tapte kampen i sluttminuttene, sier eksperten.

VG har bedt statistikknettstedet Sofascore sammenligne denne kvalifiseringen under Solbakken med den siste EM-kvalifiseringen til Lars Lagerbäck.

Tallene viser et landslag som har ballen betydelig mer og som slår langt flere nøyaktige pasninger per kamp. Samtidig har pasninger fremover i banen blitt færre, og mål- og poengsnittet er langt svakere.

Da VG traff Solbakken på Hamar før landslagssamlingen, ba vi ham evaluere jobben han har gjort som landslagssjef.

– Den nådeløse dommen er at vi er nødt til å luke bort individuelle feil. Det er stygge baklengsmål vi har fått mot oss både mot Skottland og Georgia. Også mot Kypros, selv om det ikke får den konsekvensen. Det er veldig stygge mål som ikke kan skje på en internasjonal arena, sier Solbakken.

– Så vet vi at vi har utviklet oss voldsomt i spillet på banen. Vi kommer til å bygge videre på dette og bli enda mer avanserte og dyktige med ballen enn det vi har vært. Jeg tror gutta liker det (måten landslaget spiller på). Jeg tror også publikum liker det og ser hva vi prøver på, sier Solbakken.

– Vil det være en fiasko om man ikke kommer seg til EM?

– Du spiller åtte kamper og det er så små marginer. Hadde Haaland vært med i de første kampene, hadde det vært annerledes da? Så små marginer er det og det må vi leve med. Da må vi leve med at stolpe ut kan betraktes som en fiasko, sier Solbakken.

– Vil du betrakte det som fiasko?

– Skuffelse vil jeg bruke. Så spørs det hvordan vi presterer og hvordan vi ser ut. Ser vi ut som vi har gjort så nekter jeg å tro at vi ikke får gode resultater, sier landslagssjefen.