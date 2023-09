Ny norsk smell: Skottland stormer videre mot EM

(Kypros – Skottland 0–3) Scott McTominay ga Skottland en drømmestart. Med sin femte strake seier er skottene på full fart mot EM-sluttspillet til sommeren.

DRØMMESTART: Scott McTominay ga Skottland ledelsen. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 22:37

Spania gruset tidligere fredag Georgia med 7–1 i Tbilisi. Heller ikke i Larnaca gikk det Norges vei i gruppe A. Skottene leverte en bunnsolid forestilling.

De topper nå gruppen med suverene 15 poeng, mens spanjolene har seks poeng med to kamper mindre spilt. De to har festet grepet på de to plassene til EM-sluttspillet i Tyskland.

Norge har fire poeng og en stor – kanskje umulig – jobb å gjøre i EM-kvalikens fem siste kamper. Det starter mot Spanias slaktoffer, Georgia, på Ullevaal tirsdag.

Det tok bare fem minutter før Scott McTominay kom på scoringslisten for sjette gang i EM-kvaliken. Skottene festet grepet på Kypros fra start. Andy Robertson la inn før John McGinn fluktet ballen videre.

Og der var Manchester United-spilleren selvsagt på plass med hodet. Han er nå toppscorer i EM-kvalifiseringen sammen med Rasmus Højlund (Danmark) og Romelu Lukaku (Belgia).

SKOTSKJUBEL: Scott McTominay gratuleres med 1–0-målet av Billy Gilmour og John McGinn. Vis mer

Det tok bare 10 minutter før 6000 tilreisende skotter fikk mer å juble for.

Andy Robertson var igjen involvert. Kapteinens presise frispark gikk via midtstopper Jack Hendry til kollega Ryan Porteous. Watford-stopperen headet inn sitt første landslagsmål.

3–0 kom før halvtimen var spilt i Middelhavet. Scott McTominay utnyttet svak forsvarsspill av hjemmelaget. Han satte opp John McGinn. Fra 17 meter satte Aston Villa-spilleren ballen inn det høyre hjørnet til Kypros-keeper Joel Mall.

I 2. omgang kontrollerte den nye skotske seiersmaskinen poengene inn. Scott McTominay var nær å øke ledelsen, men skuddet gikk i stangen.

Seieren på Kypros kom langt enklere enn 2–1 over Norge i juni. Erling Braut Haaland ga Norge ledelsen, men Skottland snudde kampen i sluttminuttene.

Norge møter Kypros på bortebane 12. oktober, mens EM-kvalifiseringen avsluttes mot Skottland på Hampden Park 19. november.