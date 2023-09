United-stjerne slår tilbake mot Erik ten Hag: – Fullstendig løgn

LONDON (VG) United-sjef Erik ten Hag vraket Jadon Sancho fra kamptroppen mot Arsenal, og begrunnet det med prestasjoner på trening. Nå slår stjernespilleren tilbake.

SLÅR TILBAKE: Jadon Sancho kaller uttalelsene til Erik ten Hag for løgn. Vis mer





Publisert: 03.09.2023 21:18 Oppdatert: 03.09.2023 21:55

«Vær så snill, ikke tro på alt dere leser. Jeg vil ikke tillate folk å si ting som er fullstendig løgn», skriver Jadon Sancho i et innlegg postet på Twitter/X.

På pressekonferansen etter 1–3-tapet for Arsenal fikk Erik ten Hag spørsmål om hvorfor Jadon Sancho ikke var med i kamptroppen.

– Basert på treninger valgte vi å ikke ta ham med til kampen.

– Skyldes det disiplin?

– Nei, men man må nå et visst nivå hver dag i Manchester United. Vi kan gjøre forskjellige valg i angrep, og til denne kampen ble han ikke valgt, sier ten Hag.

De uttalelsene skjønner Sancho svært lite av.

«Jeg har gjort det veldig bra på trening denne uken. Jeg tror det er andre grunner for dette som jeg ikke ønsker å gå inn på. Jeg har vært en syndebukk lenge nå, og det er ikke rettferdig», fortsetter han.

«Alt jeg vil er å spille fotball med et smil om munnen og bidra til laget. Jeg respekterer alle beslutninger som gjøres av trenerstaben, jeg spiller med fantastiske spillere og er veldig takknemlig for det, og vet at det er en stor utfordring hver uke. Jeg vil fortsette å kjempe for denne klubben – uansett hva», avslutter Sancho.

Før fokuset landet på Sancho var dommeravgjørelsene etter søndagens kamp det første temaet som ble tatt opp på pressekonferansen.

– Det var definitivt mange avgjørelser som gikk imot oss, sier ten Hag som var svært misfornøyd med dommerne.

På spørsmål om hvilke avgjørelser han snakker om måtte United-sjefen fnyse.

– Først og fremst. Straffen som blir gitt til Arsenal, og så omgjort, uten å få kort for det, svarer ten Hag undrende og peker på at Kai Havertz filmer.

Han fortsetter:

– Højlund skulle hatt straffe, men dommerne vurderte det ikke engang. Så det annullerte målet. Det er feil vinkel. Jeg synes ikke det er offside.

Han snakker om situasjonen der hele United-laget trodde Alejandro Garnacho hadde avgjort kampen to minutter før fulltid. Målet ble annullert etter en VAR-sjekk før Rice og Gabriel Jesus satte 2–1 og 3–1.

– Og så 2–1-målet. Hvordan kan de godta det? Det er et klart og tydelig frispark til Jonny Evans, ellers ville han ha blokkert skuddet fra Declan Rice. Så det er mange ting, sier han.

MISFORNØYD: Manchester United-sjef Erik ten Hag raste mot dommerne etter 1–3-tapet for Arsenal søndag kveld. Vis mer

– Vi må akseptere det, men jeg ser vinkelen. Jeg ser ikke det som offside. Men det endrer ikke resultatet. Det er sånn det er, man må bare akseptere det.

Etter tapet for Arsenal ligger Manchester United på 11. plass med to seiere og to tap. Ten Hag koster likevel på seg litt skryt:

– Jeg er også her med en god følelse, for prestasjonene var bra. Jeg vil ikke si at vi er perfekte. Det er ikke mulig på dette tidspunktet i sesongen. Det er fremdeles rom for forbedring, forteller nederlenderen.