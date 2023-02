Rekordtall for Premier League-klubbene: – Pengebruken er hinsides

Milliardene flyr i Premier League-klubbene. Samlet har de kjøpt for mer enn 34 milliarder kroner i 2022/23-sesongen. Alle rekorder er slått.

TIL CHELSA: Enzo Fernandez fotografert i Benfica-drakten i august 2022. Han ble sent mandag kveld klar for Chelsea i en rekordovergang verdt 1,3 milliarder kroner.

01.02.2023 07:36

Her kan du lese om alle overgangene

Det er BBC og revisjonskjempen Deloitte som har laget en sammenstilling over overgangssummene på øverste nivå i britisk fotball.

Den viser:

Rekorden for penger brukt på én sesong er doblet - til 2,8 milliarder pund, som tilsvarer 34 milliarder kroner etter dagens kurs. Den gamle rekorden var fra 2017.

Rekorden for penger brukt i vintervinduet har økt fra 430 til 815 millioner pund (fra 5,2 milliarder kroner til 10 milliarder kroner).

På selve «deadline-dagen» alene ble det omsatt for nær 3,4 milliarder kroner, mens den gamle rekorden fra 2018 var på 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 83 prosent.

Premier Leagues dominans er nå så voldsom at 79 prosent av pengebruken i Europas «topp 5-ligaer» ble gjort av engelske klubber.

I Europas «topp 5-ligaer» som helhet var det en nedgang i pengebruken i januarvinduet.

Chelsea brukte alene mer i januar enn alle klubbene i Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1 til sammen.

Chelseas kjøp av nybakt verdensmester Enzo Fernández fra Benfica mandag kveld dro opp totalsummen kraftig. Ifølge BBC og andre internasjonale medier koster han 121 millioner euro, som tilsvarer 1,3 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Pengebruken til Premier League-klubbene er hinsides alt vi har sett før, sier Tim Bridge Deloitte til BBC.

– Premier League-klubber har brukt nesten fire ganger så mye som resten av «topp 5-ligaene» i dette overgangsvinduet. Det betyr at de både kan holde på nøkkelspillerne sine, samtidig som de tiltrekker seg gode talenter fra utlandet.

– Men selv om det er et klart behov for å investere i troppens størrelse og kvalitet for å beholde et konkurransefortrinn, vil det alltid være en fin balanse mellom å prioritere suksess på banen og opprettholde økonomisk bærekraft, advarer Deloitte-toppen.