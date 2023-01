Ødegaards nære venn om suksessen: – Stort og rørende

Martin Ødegaards nære venn blir rørt av se kompisen briljere for Arsenal. Han forteller om oppveksten på løkka i Drammen.

DRAMMEN STRONG: Marcus Næslund Haugland sammen med vennen Martin Ødegaard – før og nå. Til høyre er de sammen i barndomsklubben Drammen Strong.

27.01.2023 18:35

Også en av Erling Braut Haalands gamle lagkamerater gir et innblikk i hvordan det hele startet – og hvor sjokkert han er over Haalands utvikling.

Det startet med en ball, en løkke og noen gode kamerater – både for Ødegaard i Drammen og Haaland på Bryne.

To tiår senere er de frontfigurer for hver sin britiske gigant: Arsenal og Manchester City. Og de er fortsatt bare 24 og 22 år gamle.

Fredag er det Arsenal mot City i FA-cupens fjerde runde, med kampstart kl 21.00 på Viaplay. Følg kampen i VG Live.

Erling Braut Haaland sammen med Tord Salte som ungdomsspiller i Bryne – og Haaland som City-spiller.

Det blir det første av tre toppmøter mellom Haaland og Ødegaard. Englands to beste lag møtes igjen i Premier League, både i februar og i april. Kanskje snakker vi også om balløyas to beste spillere denne sesongen.

En jærbu som scorer i et latterlig tempo, og en drammenser som både storspiller, scorer og serverer for ligalederen – som denne detaljen mot Manchester United:

Marcus Næslund Haugland har vært vennen til Ødegaard i rundt 20 år. Vennskapet ble i stor grad utviklet på den lokale fotballøkka «Kjappen», i nabolaget der de to vokste opp i Drammen.

De spilte også sammen i barndomsklubben Drammen Strong, før turen gikk videre til Strømsgodsets ungdomsavdeling. Men så tok Martin Ødegaards fotballiv av – og karriereveiene skiltes.

Fakta Ødegaards karriere Ødegaard debuterte for Strømsgodset i en treningskamp som 13-åring, og ble tidenes yngste spiller i Eliteserien, 15 år og 117 dager gammel – før han dro til Real Madrid i 2015. Ødegaard ble i 2014, 15 år gammel, den yngste, uansett nasjonalitet, som har spilt en EM-kvalifiseringskamp i fotball. For Real Madrid spilte Ødegaard sin første obligatoriske kamp mot Getafe 23. mai 2015, der han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo og dermed ble den yngste som noensinne har spilt en seriekamp for Real Madrid. Han var 16 år og 157 dager gammel. Ødegaard på utlån til Heerenveen og Vitesse i Nederland, med stadig større suksess. I 2019–2020-sesongen var han utlånt til Real Sociedad, før han fikk fast plass på Real Madrid i 2020–2021. Etter mye benkesitting og lite spilletid ble han utlånt til Arsenal i januar 2021. I august 2021 signerte han kontrakt med Arsenal som knytter ham til klubben frem til sommeren 2026. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Foto: Frank Augstein / AP

Kameratskapet har bestått. Nå er det gripende å se kompisen levere knallgode prestasjoner i Premier League uke etter uke.

– Det er så klart veldig stort og rørende, i hvert fall når han har vært min nærmeste venn siden jeg var fire og til den dag i dag. Så er det ekstra rørende siden Arsenal har vært favorittklubben min siden jeg var 4-5 år, beskriver en beveget Haugland.

Han var på plass på Emirates da Ødegaard & co. slo Manchester United 3–2 i helgen.

– Han er en jordnær og fin fyr som tar vare på folk rundt seg. Jeg har fulgt ham hele veien og har alltid følt at det vi ser nå kom til å skje. Bare han fikk kontinuitet, som han har nå i Arsenal, så ville han løfte seg, sier vennen.

Ødegaards prestasjoner i Premier League overgås kanskje bare av et lyshåra Bryne-produkt.

Haaland har med 25 ligamål et godt, gammeldags «balletak» på den notoriske måltyven Harry Kane (16) når det gjelder toppscorertittelen.

– Han var jo god, det var aldri tvil om det. Og han var ett år yngre enn oss andre på laget og alt det der.. Men jeg hadde aldri sett for meg at skulle ende opp som nå. Det hadde jeg aldri i min villeste fantasi trodd.

Det er Arendal-spiller Tord Salte som snakker. Han tenker tilbake på barneårene som lagkamerat med Erling Braut Haaland, på laget som ble beskrevet som «et uvanlig fotballag» i Jærbladet i februar 2013.

– Erling fikk en fysikk vi ikke kunne forutse. Så med den i tillegg til alt det andre han var god på, ble pakken veldig bra, sier Salte.

Haalands scoringsfest i Champions League for Salzburg og etter hvert for Dortmund var «surrealistisk» for ham.

– Nå er det bare sånn, liksom. Det har bare blitt helt vanlig, men samtidig er det rart å tenke på. Jeg ser hver kamp, og det er kjekt å følge med.

Tord Salte, her i løpsduell med Starts Eman Markovic som Sogndal-spiller i 2021.

Brynes spesielle 1999-årgang talte 51 spillere og det var plass til alle ferdighetsnivå, inkludert Erling Braut Haaland, som altså ble født i 2000.

Målet var å utvikle gode spillere og å få flest mulig med lengst mulig. Bare i noen få eliteturneringer ble laget toppet.

– Nå er guttene i en alder der en ikke vet hvem som blir gode; det er bedre at klubben selekterer senere enn at vi foreldre gjør det nå, uttalte trener Alf-Ingve Berntsen til Jærbladet.

Han skulle senere fortelle om Bryne-metoden til en rekke norske og europeiske medier, inkludert VG, før Haalands fotballoppvekst ble forsket på.

Erling Braut Haaland og Tord Salte etter seieren i Stabæk Elitecup. Foto: Privat

Salte deler et par bilder fra Bryne-tiden, bilder han postet på Instagram for snart ti år siden. På det ene poserer han med bestemannsprisen etter «en leken 3–0-seier i finalen mot Start» i Stabæk Elitecup.

Smilet til den blonde gutten til venstre – som holder i toppscorerpokalen – har etter hvert blitt kjent over hele verden.

Salte gikk selv til Lyon som 16-åring, før han fikk en karriere i blant annet Viking.

– Vi var en sammensveiset gjeng som elsket fotball og som ble gode. Vi var fra en liten plass, men vi vant det meste, sier Salte.

– Hva syntes dere om at laget ikke ble toppet?

– Når du 13 år, ser du frem til å toppe laget. Det ble derfor en liten nedtur da vi fikk vite at det ikke ble noe av. Men det ble aldri et problem, det ble heller en positiv ting. Vi delte oss inn etter nivå på trening, og vi fikk være sammen. Alle fikk følelsen av å være like viktige.

– Samtidig fikk vi toppe laget i eliteturneringer, så summen ble veldig bra.

NOE Å BRYNE SEG PÅ: Erling Braut Haaland i baris sammen med Andreas Ueland, som nå spiller for New England Revolution i MLS. Tord Salte sitter med kapteinsbindet.

Han husker Haaland som «veldig god, men ganske liten». Og som en som kunne bli preget av situasjoner som gikk imot ham.

– Men scoret han mål, så var han i gang. Og da var han ustoppelig. Han har alltid scoret mål. Han hadde vekstperioder, der det ikke klaffet så bra, men han scoret likevel.

Haaland spilte frem til han var 16 år for moderklubben Bryne. Årgangen hans skapte fem landslagsspillere og ti på kretslag.

Jærhallen var stedet for Haaland, og den sto åpen 24 timer i døgnet. For Martin Ødegaard startet det på «Kjappen».

Marcus Næslund Haugland var ett år eldre enn Martin. De to var ivrigst på grusen. De kom først og gikk hjem sist. Det var dette som var livet.

– Vi var på Kjappen fra skoleslutt til vi måtte legge oss, mimrer Marcus Næslund Haugland.

Han var Arsenal-fan omtrent fra han ble født. Cesc Fàbregas, den gamle Arsenal-stjernen som gjentatte ganger har hyllet Martin Ødegaard den siste tiden, var den største. Ødegaard holdt med Liverpool.

– Jeg var Fàbregas noen ganger på Kjappen, kan du si, flirer Haugland, som fikk erfare at yngstemann, altså Martin, nesten alltid var best på den lokale løkka.

– Vi spilte ofte «døla», som vi kalte det. Da var det én som var keeper, og så var det én mot én ute på banen. Den som tapte var ute, og slik fortsatte vi helt til det sto igjen en vinner.

– Martin hadde mye av det dere ser nå, bare at han har utviklet det enda råere, forteller han.

Pappa Hans Erik Ødegaard trente utallige timer med sønnen, og har fortalt at Martin var opptatt av å leke med ballen allerede i lekegrinda.

– Jeg skjønte at han ville bli skikkelig god da vi to hadde trent sammen på banen en kveld. Jeg ville vi skulle gå hjem, men han sa han måtte ta 50 skudd til med høyrebeinet. Da var han syv-åtte år gammel, sa pappa Hans Erik Ødegaard da han holdt foredrag om sønnens utvikling i 2015.