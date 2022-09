Dette har kapteinen aldri vært i nærheten av

Sandnes (BT): Her er en setning du neppe kunne lest for noen år siden: Sivert Heltne Nilsen har slått enda en nydelig målgivende pasning.

Sivert Heltne Nilsen omgitt av lyseblått i Sandnes lørdag. For første gang i karrieren har han tosifret antall målpoeng – scoringer og målgivende pasninger lagt sammen.

17. sep. 2022 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

SANDNES ULF–BRANN 0–3

Mot Sandnes Ulf var Brann-kapteinen helt sentral ved 3–0-scoringen til Mathias Rasmussen, da Nilsen slo det som var hans målgivende pasning nummer åtte for året.