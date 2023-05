Suspenderte Lionel Messi beklager etter bråket

Klubben suspenderte den argentinske PSG-stjernen Lionel Messi etter at han reiste til Saudi-Arabia uten tillatelse. Nå bryter han tausheten.

I TRØBBEL: Lionel Messi går en usikker fremtid i møte.

05.05.2023 17:26 Oppdatert 05.05.2023 17:44

– Jeg ber om unnskyldning til mine lagkamerater og jeg venter på å se hva klubben vil gjøre med meg, sier han i en video publisert på Instagram-story.

Messi forklarer det slik:

– Jeg trodde vi skulle ha en dag fri etter kampen som alltid. Denne turen var planlagt og jeg kunne ikke droppe den. Den var allerede utsatt fra før, sier han.

Ifølge Reuters’ kilder er Lionel Messi aktuell for den saudiarabiske klubben Al-Hilal. Portugisiske Cristiano Ronaldo spiller for rivalen Al-Nassr.

Den ikke navngitte kilden sier at det er det eneste konkrete tilbudet Messi har for øyeblikket. Ifølge argentinske medier tilbys han en årslønn på rundt 400 millioner dollar i året. Det tilsvarer 4,25 milliarder kroner.

Fredag bekreftet PSG-trener Christophe Galtier at Messi ble suspendert etter at han reiste til Saudi-Arabia uten lov.

– Jeg ble informert av styret i starten av uken om suspensjonen av Messi, fortalte Galtier på en pressekonferanse fredag.

Det ikke klart hvor lenge Messi er stengt ute. L'Equipe er blant mediene som har stått fast på at det dreier seg om to uker, mens kilder til nyhetsbyrået AFP sier det handler om «noen få dager».

Den argentinske verdensmesteren får ikke spille kamper eller trene med PSG i perioden utestengelsen gjelder. Den skal også ramme lønnen hans.

– Leos suspensjon kommer i tillegg til en periode med dårlige prestasjoner. Det kan vi ikke komme unna. Jeg kan ikke si at det har vært en morsom periode, men vi har et mål (ligatittel) å oppnå. Det jobber for hardt for, sa Galtier ifølge NTB.

PSG er eid av qatarske interesser. Myndighetene anklages for å bruke klubben til sportsvasking sportsvaskingSportsvasking er kort fortalt når land bruker penger på sportsarrangementer for å øke synligheten og forbedre ryktet sitt internasjonalt.. Også Saudi-Arabia, som spytter mangfoldige milliarder inn i fotballen, beskyldes for sportsvasking.