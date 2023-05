VG-tall utfordrer Rekdals «ung-påstand» – slik forklarer han statistikken

TRONDHEIM (VG) Kjetil Rekdal (54) har brukt en ung tropp som forklaring på RBKs trøbbel. Men VGs utregning viser at trønderne har vært «det eldste laget» i halvparten av kampene.

– Vi har jo et par som drar snittet veldig opp, svarer Kjetil Rekdal da han blir konfrontert med VGs statistikk i pressesonen etter 1–0-seieren mot Haugesund.

Tirsdagens triumf kan gi sårt tiltrengt pusterom for Rosenborg-treneren, som har vært i hardt vær så langt denne sesongen. Før seieren mot Haugesund sto laget med fattige seks poeng på syv kamper.

Rosenborg-sjefen har gjentatte ganger trukket frem den unge, uerfarne troppen som en forklaring på hvorfor det har gått litt trått i starten av sesongen.

Fakta Rosenborgs «aldersdueller» i kamp for kamp Rosenborg – Viking 1-0 : 24,9 - 23,8

Molde – Rosenborg : 1-1: 26,6 – 24,45

Rosenborg – Sandefjord 1-1 : 24,9 – 24,09

Odd – Rosenborg 0-0 : 27 – 24

Rosenborg – Brann 0-2 : 23,81 – 25,54

Rosenborg – Vålerenga 1-3 : 26,18 – 25,27

Bodø/Glimt – Rosenborg 3-2 : 25,59 – 2 4,45

Rosenborg – Haugesund 1–0: 24,36 – 24,09 Tallene er basert på startelleverne til de respektive lagene. Laget og snittalderen til det yngste laget i de ulike kampene er uthevet i fet skrift. Vis mer

Etter 1–1 mot Sandefjord kalte han det «naivt å forvente at gutter på 20 år skal briljere på Lerkendal» i et intervju med TV 2 – og ba samtidig om tid. Etter tapet for Brann gjentok han essensen i budskapet overfor VG.

– Vi som holder på med det vet hvor vi står og hvor vi skal. Vi var godt på vei i fjor, men har mistet kvalitet, spesielt det offensive. Da må man bygge det opp på nytt. Det er vi i gang med, men så har det gått litt tråere enn vi trodde, selvfølgelig, sier Rekdal etter seieren mot Haugesund.

Tall fra Sofascore viser at Rosenborg er blant de yngste lagene i Eliteserien:

Disse tallene er basert på samtlige spillere i kamptroppen. Hvis man kun ser på startelleveren, er det bare Haugesund, Sandefjord og Viking som er yngre enn Rosenborg:

Rekdal nevner keeper André Hansen (33), kaptein Markus Henriksen (30) og Per Ciljan Skjelbred (35). Sistnevnte har riktignok kun startet én kamp denne sesongen. Han påpeker videre at det var fire spillere i U21-alder U21-alder Spillere født etter 1. januar 2000 kan spille sommerens U21-EM i Romania og Georgia. Edvard Tagseth (22), Santteri Väänänen (21), Kristall Máni Ingason (21) og Sverre Nypan (16) er de fire spillerne Rekdal snakker om.i startelleveren mot Haugesund.

– Det er den strategien klubben har valgt og den må vi forholde oss lojal til. Det går kanskje litt tregere enn enkelte håper på. Det ser sånn ut akkurat nå, men vi kan fortsatt få fart på dette. Det er lenge igjen av sesongen.

– Blir det for strengt å bare se på snittalder?

– Det kan du si. Det er ikke noe galt med alderen, men erfaringen man trenger for å spille for en klubb på Rosenborg, utpå her med de kravene og forventningene som følger med, det er ikke løst på én gang. Man trenger kanskje en sesong eller en halv sesong, sier Rekdal.