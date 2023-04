Coronautbrudd i Godset - seriestarten i fare

10 Strømsgodset-spillere har testet positivt for covid-19. Det opplyser klubben til VG.

I GODSET: Jonatan Braut Brunes i aksjon for drammenserne mot Odd forrige sesong.

08.04.2023 23:12 Oppdatert 08.04.2023 23:38

– Jeg kan bekrefte at vi har positiv covid-test på 10 spillere i troppen. To nye senest i dag. Utover det ønsker jeg ikke gå mer i detalj fordi situasjonen per nå er uoversiktlig, sier daglig leder Magne Nilsen til VG.

Etter en flere måneder lang opptreningsfase skal Strømsgodset åpne Eliteserien mot Lillestrøm mandag klokken 17.00. Nå er det svært usikkert hva som skjer med den etterlengtede kampen.

– Vi er i dialog med Norges Fotballforbund om vår situasjon, forteller Godsets daglige leder.

– Har dere bedt om å få utsatt kampen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere mer rundt dette nå. Vi vet mer i morgen, sier Nilsen.

I fjor fikk for øvrig Kristiansund utsatt to kamper på grunn av et sykdomsutbrudd i troppen.

GODSET-SJEF: Magne Nilsen er daglig leder for drammenserne.

Lørdag opplyste Lillestrøm at de nærmet seg 8000 solgte billetter til seriepremieren. Kapasiteten på Åråsen er 10.500.

– Vi er foreløpig ikke involvert part i saken. Vi har et arrangement med over 7500 mennesker og et lag som skal forberede seg maks til kamp. Det er mitt og vårt fokus, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm til VG.

Godset havnet på 12. plass forrige sesong. Siden den gang har klubben byttet trener - til Jørgen Isnes. I tillegg har laget hentet flere nye spillere. LSK gjorde på sin side en sterk sesong, som endte med 4. plass.