Landslagstreneren må svare om Hegerberg: – Det er mye med Ada

GÖTEBORG (VG) Ada Hegerberg (27) stråler før tirsdagens møte med Sverige – den siste landskampen før sommerens VM.

TRENING: Fotballandslaget er på samling og mandag trente de på Gamla Ullevi i Göteborg. Det var smil og latter for Ada Hegerberg og landslagskollegene dagen før kamp.

11.04.2023 15:16

De norske fotballkvinnene har lagt 2–4-tapet mot Spania bak seg, og i den prosessen har de sett på klipp fra kampen. Konklusjonen er klar:

– Ingen var noe stolte av den prestasjonen. Alle kjenner på at vi ikke leverte på det nivået som vi har gjort, sier landslagstrener Hege Riise til VG.

Hun understreker at det er viktig å legge ting bak seg, for det kommer alltid en ny kamp.

GOD STEMNING: Landslagstrener Hege Riise og Guro Reiten på trening mandag formiddag.

Nøyaktig 100 dager før Norges første gruppekamp i fotball-VM møter de Sverige til privatlandskamp. Og på formiddagsøkten i Göteborg mandag var det smil, latter, god energi og superstjernen Ada Hegerberg i knallrosa fotballsko.

– Det blir en viktig kamp for oss, sier Hegerberg til pressen i Göteborg.

Hegerberg er nettopp tilbake etter et halvt år ute med skade. Hun returnerte i Champions League for Lyon i mars. Hegerberg markerte seg med en målgivende pasning og 27-åringen var også sikker fra 11-meteren i straffesparkkonkurransen, men det franske storlaget røk ut mot Chelsea med Maren Mjelde og Guro Reiten.

Med landslagstrøyen på noen dager senere scoret Hegerberg igjen, men Spania ble for sterke. Landslagstreneren får spørsmål om sin store stjerne hele tiden.

– Det er mye med Ada. Det er naturlig, hun har vært borte stund, men er tilbake. Hun er en verdensstjerne, så det er naturlig, sier Hege Riise.

Da fotballherrene var samlet sist ble det romansespørsmål. Det var ingenting av det i Göteborg mandag:

Landslagstreneren er tydelig på hva som må på plass før VM starter.

– Et kollektivt sterkt forsvarsspill, for det er nøkkelen i det vi gjør. Men også et kollektivt angrepsspill, sier Riise til VG.

Det tredje er kultur. Hvordan laget og spillerne skal være.

– Vi har sett bilder av hvordan vi ser ut i forsvarsspillet. Vi skal være stolte i spillet og tydelige i kroppsspråk og kommunikasjon. Alt som er med på å pushe og løfte hverandre. Vi skal gi god respons til hverandre, sier Riise.

LANDSLAGSKAPTEIN: Maren Mjelde under trening i Göteborg mandag. Tirsdag møter Norge Sverige til privatlandskamp.

Landslagstreneren er ikke stresset av at det bare er drøyt tre måneder til VM. Hun er klar. Og hun gleder seg stort over energien og den gode stemningen på treningen på Gamla Ullevi i vårsolen i Göteborg mandag.

– Vi har gjort mye av det vi har planlagt, vi har øvd på det vi skal. Nå skal vi bare spisse enda mer, sier Riise.

Norge VM-åpner mot vertsnasjonen New Zealand 20. juli. Deretter venter Sveits og Filippinene i Norges gruppe.